Dobre wyniki firm windykacyjnych. Inflacja mnoży problemy konsumentów

Działalność firm windykacyjnych w 2022 r. zbadał Główny Urząd Statystyczny. Pod lupę wziął 92 firmy działające na tym rynku.

Ogromna pula wierzytelności

Okazuje się, że przedsiębiorstwa windykacyjne w ciągu 2022 r. przyjęły do obsługi 9,4 mln wierzytelności (bez funduszy inwestycyjnych zewnętrznych), z czego 8,7 mln to wierzytelności konsumenckie, a 0,7 mln wierzytelności korporacyjne. Łączna wartość nominalna przejętych do obsługi wierzytelności (także bez funduszy inwestycyjnych zewnętrznych) to 39,3 mld zł. Aż 73,6 proc. z tej kwoty stanowiły przy tym wierzytelności konsumenckie, a 26,4 proc. wierzytelności korporacyjne. Średnia wartość przyjętych do obsługi wierzytelności w 2022 r. wyniosła 4 174 zł, co oznacza lekki wzrost w porównaniu z rokiem wcześniejszym, kiedy było to 4 141 zł.

Według stanu na koniec 2022 r. przedsiębiorstwa windykacyjne obsługiwały 18,1 mln czynnych wierzytelności (bez funduszy inwestycyjnych zewnętrznych) o łącznej wartości nominalnej 147,1 mld zł. Tu na wierzytelności konsumenckie przypadało jeszcze więcej, bo 76,3 proc. ogólnej kwoty, zaś na wierzytelności korporacyjne 23,7 proc. Wśród ogółu wierzycieli pierwotnych dla wierzytelności konsumenckich największą grupę stanowiły banki (66,7 proc.) oraz firmy pożyczkowe (18 proc.). Reszta to niespłacone zobowiązania wobec m.in. na zakładów ubezpieczeń, jednostek samorządu terytorialnego, operatorów telekomunikacyjnych, dostawców telewizji kablowej i cyfrowej, a także na dostawców wody, gazu i elektryczności.

Przychody wierzycieli w górę

W grupie 92 badanych przedsiębiorstw windykacyjnych było 49 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, 23 spółki akcyjne oraz 20 podmiotów o innych formach prawnych. W 79 przedsiębiorstwach dominował kapitał krajowy, a w 13 kapitał zagraniczny.