Apolonia (Pola) Raksa, urodziła się 14 kwietnia 1941 r. w Lidzie, na terenie dzisiejszej Białorusi. Po II wojnie światowej wraz z rodzicami i młodszymi siostrami przeprowadziła się najpierw do Wrocławia, a następnie do Jeleniej Góry. Studiowała polonistykę na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Reklama Reklama

Uroda Poli Raksy, z której zasłynęła na ekranach, została po raz pierwszy dostrzeżona przez fotografa we wrocławskim barze mlecznym. W efekcie tego spotkania przyszła aktorka wzięła udział w pierwszych sesjach zdjęciowych, które zaowocowały zainteresowaniem ze strony środowiska filmowego. Reżyserka Maria Kaniewska zaproponowała Raksie w ekranizacji „Szatana z siódmej klasy” rolę Wandy Gąsowskiej, która w 1960 r. stała się jej filmowym debiutem. Jeszcze w tym samym roku zagrała Marysię w filmie „Rzeczywistość”.

Tak rozwijała się filmowa kariera Poli Raksy

W związku z rozwijającą się karierą aktorską Pola Raksa przerwała studia polonistyczne i rozpoczęła naukę na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi, którą ukończyła w 1964 r.

W latach 1964-1968 była aktorką Teatru Powszechnego w Łodzi, a następnie w latach 1968-1986 – Teatru Współczesnego w Warszawie. Występowała też w Teatrze Telewizji.

Największą sławę przyniósł aktorce udział w popularnym serialu telewizyjnym „Czterej pancerni i pies”. Widzowie pokochali graną przez nią radziecką sanitariuszkę Marusię. Od momentu emisji serialu Pola Raksa stała się jedną z największych gwiazd filmowych epoki PRL. Zachwycano się jej urodą i talentem. Jednocześnie, po sukcesie serialu, aktorka cały czas postrzegana była – zarówno przez widzów, jak i twórców – przez pryzmat pięknej i delikatnej Marusi, co z czasem coraz bardziej zaczęło jej przeszkadzać.

Wśród innych znanych ról Poli Raksy można wymienić m.in. Inezilię w „Rękopisie znalezionym w Saragossie” Wojciecha Jerzego Hasa oraz Helenę de With w „Popiołach” Andrzeja Wajdy.

Pola Raksa od lat unika mediów

Pola Raksa po raz ostatni, jak dotąd, wystąpiła na ekranie w 1993 r. w filmie „Uprowadzenie Agaty”, w którym wcieliła się w rolę matki tytułowej bohaterki. Nieco później, bo w 1997 r., po raz ostatni pojawiła się w spektaklu teatralnym „Listy naszych czytelników” w Teatrze Dramatycznym w Warszawie.

W latach 90. XX wieku aktorka podjęła decyzję o porzuceniu aktorstwa i wycofaniu się z życia publicznego. Przez pewien czas zajmowała się projektowaniem kostiumów, modą i felietonistyką (porady modowe publikowała wówczas m.in. na łamach „Rzeczpospolitej”). Od lat konsekwentnie strzeże swojej prywatności i odmawia udzielania wywiadów. Według doniesień medialnych mieszka w domu z ogrodem w niewielkiej miejscowości Kałuszyn pod Warszawą.