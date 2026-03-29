Ten festiwal wrósł już w krajobraz kulturalny stolicy. Warszawska Szkoła Filmowa od czternastu lat organizuje Script Fiesta – jedyną imprezę filmową w Polsce poświęconą scenarzystom.

W konkursie głównym nagradzany jest scenariusz filmu już zrealizowanego. W tym roku jury nagrodziło Marę Tamkovich, autorkę scenariusza (i zarazem reżyserkę) „Pod szarym niebem”. Autorka wyjechała z Białorusi po maturze, w Polsce studiowała dziennikarstwo, a potem reżyserię w Warszawskiej Szkole Filmowej. „Pod szarym niebem” to film zainspirowany prawdziwymi losami dziennikarki Kaciaryny Andrejewej i jej męża Ihara Iliasza – dziennikarzy, którzy w Mińsku z okien okolicznych domów filmowali protesty, jakie odbyły się po wyborach 2022 r.

Jeszcze będąc w szkole Tamkovich w etiudzie „Na żywo” sportretowała dziennikarkę, która namierzona w czasie manifestacji przez dron – nie przerywała nadawania. W „Pod szarym niebem” opowiedziała o konsekwencjach tej decyzji. Pokazała milicję walącą w drzwi, aresztowanie, próby szantażu, proces, w którym zapada wyrok ośmioletniego pozbawienia wolności. I czas, gdy dziennikarka-opozycjonistka zostaje sama, wspierana jedynie przez męża.

Chciałam pokazać co nas popchnęło do buntu, ale też spytać, jak potem przetrwać represje Mara Tamkovich

— Chciałam opowiedzieć o tym, jak szukamy w sobie siły, kiedy już nie niesie nas tłum i znika wiara w to, że tym razem się uda. Kiedy kończy się zbiorowa energia i zostajemy sami. Chciałam pokazać, co nas popchnęło do buntu, ale też spytać, jak potem przetrwać represje – powiedziała mi Tamkovich w rozmowie.

„Pod szarym niebem” jest debiutem reżyserki, zrealizowanym w programie mikrobudżetów za milion zł, w ciągu 15 dni zdjęciowych. Ale całość trzyma bardzo precyzyjny scenariusz wyróżniony właśnie przez jury konkursu „Script Pro”. Nagrodę w wysokości 50 tys. zł ufundowała Warszawska Szkoła Filmowa.

W konkursie na koncepcję seriali jury nagrodziło Jarosława Murawskiego za projekt „Neptun”. Przyznano też wyróżnienia dla projektów: „Polaczek” Daniela Sołtysińskiego, „Posucha” Huberta Napierały oraz „Wielki Mistrz Ulrich” Łukasza Wasilewskiego.

Z kolei głosami widzów Nocy Teledysków nagrodę za najlepszy scenariusz teledysku otrzymali Julia Pośnik, Dima Zinych i Bartek Kwapiński za teledysk „Warszawska fantazja” do piosenki Julii Pośnik.

Nagrody zostały rozdane podczas sobotniej, wieczornej gali. Ale dziś jeszcze w stołecznym kinie Elektronik można obejrzeć „Draculę” w reżyserii Francisa Forda Coppoli. Po projekcji odbędzie się masterclass ze scenarzystą Jamesem V. Hartem – gościem specjalnym tej edycji. A wieczorem organizatorzy zapraszają na pokaz zamykający Script Fiestę: dwa odcinki międzynarodowej koprodukcji niepokazywanego dotąd w Polsce serialu „Kabul”, wyreżyserowanego przez Kasię Adamik i Olgę Chajdas, i na spotkanie z reżyserkami.

Festiwal Script Fiesta jest dzisiaj ważną warszawską imprezą filmową, która przyciąga nie tylko profesjonalistów, lecz również wielu widzów. Pokazuje, jak bardzo zmienia się w ostatnich latach krajobraz polskiego filmu, do którego wchodzi młode pokolenie twórców.