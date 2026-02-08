Linde-Lubaszenko na ekranie zadebiutował w roli dziennikarza w dramacie psychologicznym Kazimierza Kutza „Ktokolwiek wie…" (1966). Większą popularność zapewniła mu jednak dopiero późniejsza rola doktora Romana Bognara w medycznym serialu telewizyjnym Andrzeja Titkowa „Układ krążenia” (1977–1978).

Przełomowe w karierze scenicznej aktora były jego role we Wrocławskim Teatrze Współczesnym (1967–1973), gdzie zagrał między innymi główne role w spektaklach „Stara kobieta wysiaduje” (1969) i „Paternoster” (1970). W latach 1973–2004 Edward Ryszard Linde-Lubaszenko był natomiast związany ze Starym Teatrem im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie.

Aktor znany był także z wielu ról w popularnych produkcjach filmowych, takich jak „Chłopaki nie płaczą”, „Poranek kojota”, „Sztos” czy „Psy”.

Aktor był też rektorem Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia w Warszawie. Przed wyborami parlamentarnymi w 2001 był członkiem wyborczego komitetu honorowego Unii Wolności.

W grudniu 2025 Linde-Lubaszenko poinformował o zakończeniu kariery. Należał do najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów. W 2025 roku odznaczono go Złotym Krzyżem Gloria Artis.