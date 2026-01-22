Wielka szkoda, że nie dostał nominacji autor zdjęć do tego filmu Łukasz Żal, który był na krótkiej liście. Zdjęcia w tej opowieści o Szekspirze i jego żonie są znakomite. Natomiast ogromne gratulacje należą się Maciejowi Szczerbowskiemu, współautorowi filmu „The Girl Who Cried Pearls”, który został zauważony w kategorii krótkometrażowej animacji. Ten reżyser, rysownik i twórca animacji miał 10 lat, gdy wraz z rodzicami wyjechał z Polski tuż przed stanem wojennym. Dorastał w Kanadzie, ale konsekwentnie podkreśla, że jest polskim artystą. Jako źródła inspiracji w swej sztuce animacji wymienia m.in. dokonania Władysława Starewicza, Jana Lenicy i Waleriana Borowczyka. To jego druga nominacja do Oscara, pierwszą otrzymał w 2008 r. za animację „Madame Tuti-Putli”.

Nie było też niespodzianek w kategorii najlepszego aktora w roli pierwszoplanowej: Leonardo DiCaprio – oczywisty wybór dzięki kreacji w „Jednej bitwie po drugiej”, Timothée Chalamet, którego akcje rosną razem z każdą kolejną nagrodą, jaką za rolę ambitnego pingpongisty w „Wielkim Martym” dostaje w ostatnich tygodniach, Michael B. Jordan („Grzesznicy”) i wreszcie kolejny nie-Amerykanin na liście nominowanych Wagner Moura – bohater „Tajnego agenta”.

Ciekawie ułożyły się wybory w kategorii najlepszej aktorki. Tutaj wybory są bardzo trafne, ale nieoczywiste: Jessie Buckley znakomicie zagrała żonę Szekspira w „Hamnecie”, Emma Stone zachwyciła w „Bugonii”; trudną, nieoczywistą, rozedrganą postać psycholożki, która nie daje sobie rady z własnym życiem, stworzyła Rose Byrne w „Kopnęłaby cię, gdybym mogła”. Piątą nominację dostała Europejka Renate Reinsve za kreację w „Wartości sentymentalnej”.

Wygrani i przegrani

Do największych wygranych należą oczywiście „Grzesznicy” i „Jedna bitwa po drugiej”, a także norweska „Wartość sentymentalna”. Warto też zwrócić uwagę na kilka nominacji dla „F1” w tym w kategorii najlepszego filmu.

Do największych przegranych trzeba zaliczyć Guillerma Del Toro, który nie został uhonorowany jako reżyser „Frankensteina”, aktorów Paula Mescala („Hamnet”) i Joela Edgertona („Sny o pociągach”).