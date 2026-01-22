Aktualizacja: 24.01.2026 22:11 Publikacja: 22.01.2026 17:25
W kategorii najlepszego filmu oscarowe nominacje dostali sami faworyci: „Jedna bitwa po drugiej”, „Bugonia”, „F1”, „Frankenstein”, „Hamnet”, „Wielki Marty”, „Sny o pociągach”, „Grzesznicy” oraz dwa filmy zagraniczne: brazylijski „Tajny agent” oraz norweska „Wartość sentymentalna”, która w ostatnią sobotę zgarnęła wszystkie nagrody w najważniejszych kategoriach podczas rozdania Europejskich Nagród Filmowych.
Rekord wszech czasów pobili „Grzesznicy” Ryana Cooglera, zdobywając 16 nominacji. Poprzedni rekord – 14 nominacji należał do trzech filmów „Wszystko o Ewie” z 1950 r., „Titanica” (1997) oraz „La La Land” (2019), który zresztą nagrody w kategorii najlepszego filmu nie dostał.
A nagrody indywidualne? Najpierw wielki sukces polskiej artystki Małgorzaty Turzańskiej, która została nominowana za kostiumy do filmu „Hamnet”. Karierę zawodową zaczynała jako asystentka przy filmie Agnieszki Holland. Od 2005 r. mieszka w USA. Jako kostiumografka pracowała m.in. przy filmach „Strange Things” czy „Sny o pociągach”.
Wielka szkoda, że nie dostał nominacji autor zdjęć do tego filmu Łukasz Żal, który był na krótkiej liście. Zdjęcia w tej opowieści o Szekspirze i jego żonie są znakomite. Natomiast ogromne gratulacje należą się Maciejowi Szczerbowskiemu, współautorowi filmu „The Girl Who Cried Pearls”, który został zauważony w kategorii krótkometrażowej animacji. Ten reżyser, rysownik i twórca animacji miał 10 lat, gdy wraz z rodzicami wyjechał z Polski tuż przed stanem wojennym. Dorastał w Kanadzie, ale konsekwentnie podkreśla, że jest polskim artystą. Jako źródła inspiracji w swej sztuce animacji wymienia m.in. dokonania Władysława Starewicza, Jana Lenicy i Waleriana Borowczyka. To jego druga nominacja do Oscara, pierwszą otrzymał w 2008 r. za animację „Madame Tuti-Putli”.
Nie było też niespodzianek w kategorii najlepszego aktora w roli pierwszoplanowej: Leonardo DiCaprio – oczywisty wybór dzięki kreacji w „Jednej bitwie po drugiej”, Timothée Chalamet, którego akcje rosną razem z każdą kolejną nagrodą, jaką za rolę ambitnego pingpongisty w „Wielkim Martym” dostaje w ostatnich tygodniach, Michael B. Jordan („Grzesznicy”) i wreszcie kolejny nie-Amerykanin na liście nominowanych Wagner Moura – bohater „Tajnego agenta”.
Ciekawie ułożyły się wybory w kategorii najlepszej aktorki. Tutaj wybory są bardzo trafne, ale nieoczywiste: Jessie Buckley znakomicie zagrała żonę Szekspira w „Hamnecie”, Emma Stone zachwyciła w „Bugonii”; trudną, nieoczywistą, rozedrganą postać psycholożki, która nie daje sobie rady z własnym życiem, stworzyła Rose Byrne w „Kopnęłaby cię, gdybym mogła”. Piątą nominację dostała Europejka Renate Reinsve za kreację w „Wartości sentymentalnej”.
Do największych wygranych należą oczywiście „Grzesznicy” i „Jedna bitwa po drugiej”, a także norweska „Wartość sentymentalna”. Warto też zwrócić uwagę na kilka nominacji dla „F1” w tym w kategorii najlepszego filmu.
Do największych przegranych trzeba zaliczyć Guillerma Del Toro, który nie został uhonorowany jako reżyser „Frankensteina”, aktorów Paula Mescala („Hamnet”) i Joela Edgertona („Sny o pociągach”).
Ogłoszenie nominacji odbywa się bez pompy. Jedynie na początku uroczystości szefowa Akademii wygłosiła krótkie przemówienie, w którym stwierdziła, że choć żyjemy w czasach olbrzymiego rozwoju technologii i sztucznej inteligencji, to talent artystów sprawia, że powstają wspaniałe dzieła. „Bicie serca w filmie to bicie serca człowieka.”
Teraz przed członkami Amerykańskiej Akademii Filmowej jest druga tura głosowania. Gala wręczenia Oscarów odbędzie się 15 marca 2026 r.
