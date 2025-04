Lekarz sądowy ujawnił przyczyny śmierci Michelle Trachtenberg

Kariera Michelle Trachtenberg

Trachtenberg urodziła się 11 października 1985 roku w Nowym Jorku. Pierwszą rolę otrzymała w wieku dziewięciu lat w klasycznym serialu Nickelodeon z lat 90. „The Adventures of Pete and Pete”, w którym wcieliła się w ekscentryczną Nonę F. Mecklenberg. Następnie zagrała w wielu filmach i programach dla dzieci, a jej debiutem filmowym była rola tytułowej bohaterki w filmie „Harriet szpieg” z 1996 r.

Wcieliła się też w rolę Maggie Parker w serialu science-fiction stacji CBS Meego, za który otrzymała pierwszą w swojej karierze nagrodę Young Artist Award. Jako Penny wystąpiła u boku Matthew Brodericka w kinowej adaptacji serialu „Inspektor Gadget” z 1999 roku i w tym samym roku wystąpiła w filmie „Can’t Be Heaven”.

Latem 2000 roku otrzymała rolę Dawn Summers w popularnym serialu fantasy „Buffy, postrach wampirów” („Buffy the Vampire Slayer”). W latach 2001-2003 była prowadzącą show stacji Discovery Kids pt. „Truth or Scare" Po sukcesie Buffy i debiucie w roli prowadzącej, w 2004 roku dostała rolę Jenny w komedii Jeffa Schaffera „Eurotrip”, która przyniosła jej jeszcze większą popularność.

Występowała również jako Celeste w serialu HBO „Sześć stóp pod ziemią” („Six Feet Under”). Wystąpiła u boku Kim Cattrall w głównej roli w komedii familijnej „Księżniczka na lodzie” („Ice Princess” z 2005 roku) oraz jako Melissa Kitt w drugoplanowej roli w slasherze Glena Morgana „Krwawe święta” („Black Christmas” z 2006 roku). Na planie „Krwawych świąt” poznała swoją bliską przyjaciółkę Katie Cassidy. Gościnnie udzieliła się między innymi w serialach „Plotkara” („Gossip Girl”), „Robot Chicken”, „Best Week Ever, Guys Like Us” oraz „Dr House” („House, M.D.). W 2009 roku pojawiła się w filmie „17 Again”, w którym występuje także Zac Efron. Wystąpiła gościnnie w teledysku zespołu Fall Out Boy do piosenki „This Ain’t A Scene, It’s An Arms Race”.