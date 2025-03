Jesse Eisenberg to artysta znany m. in. nominowanej do Oscara roli Marka Zuckerberga w filmie „The Social Network” z 2010 roku czy superprodukcji „Batman v Superman: Świt sprawiedliwości” z 2016 roku.

- Film to list miłosny do Polski - mówi reżyser w trailerze, który poprzedzony jest przesłaniem do widzów w naszym kraju. - Jest zainspirowany moją wycieczką do Polski i mam nadzieję, że się wam spodoba - dodaje.

„Prawdziwy ból" i nagroda dla Kiera aCulkina

To jednak Kieran Culkin otrzymał Oscara za męską rolę drugoplanową w „Prawdziwym bólu".

„Prawdziwy ból" („A Real Pain") miał premierę podczas festiwalu Sundance i zdobył uznanie prestiżowych tytułów, m. in. „Variety”. Jesse Eisenberg sięgnął do rodzinnej historii, chciał pokazać ponadczasową historię o cierpieniu, stracie i pojednaniu, wracając do miejsc związanych z II wojną światową i Holokaustem.

Eisenberg i Culkin grają kuzynów, Davida i Benji, którzy chcą upamiętnić swoją babcię. Kuzyni starają się o rodzinne pojednanie. W filmie nie brakuje sarkastycznego humoru i kadrów z różnych miejsc w Polsce.