Berlinale 2025: Zaskakujący werdykt filmowego festiwalu

A od tych kosztownych, nakręconych z rozmachem opowieści większe wrażenie robi skromny, konkursowy film Michela Franco „Dreams”. Jessicą Chastain zagrała tu zamożną filantropkę z San Francisco, która w Meksyku wdaje się w romans z młodym tancerzem, który jedzie za nią do Stanów nielegalnie przekraczając granicę. Jednak to, na co bohaterka filmu mogła pozwolić sobie w Meksyku, w Stanach już nie uchodzi. Biała zamożna kobieta nie może przyznać się do związku z nielegalnym imigrantem, który poza talentem nie ma niczego. Franco zrobił znakomity film o upokorzeniu, o stratyfikacji społecznej, która oddziela od siebie różne warstwy, o filantropii, pozwalającej poczuć się lepszym, ale wciąż traktującej ludzi, którym się pomaga jako gorszy podgatunek. Bardzo to aktualne w czasie polityki migracyjnej Trumpa.

No, ale cóż, może ma to swoje znaczenie? Może jest tęsknotą, by życie zwykłego człowieka nie zależało w tak poważnym stopniu od polityki i ideologii głoszonej przez przywódców. Choć przecież wiadomo, że dzisiaj to utopia. Dlatego dyrektorka Tricia Tuttle, Amerykanka, która robiła festiwal londyński, a w tym roku przygotowała w swoją pierwszą edycję Berlinale, mówi: – Boję się zamknięcia Niemiec i strachu przed różnorodnością. Chcę budować międzynarodowy, dynamiczny festiwal z dobrym repertuarem, który wpisuje niemieckie kino do światowej kultury i zbiera ciekawą publiczność. Gdyby to było niemożliwe, zrezygnuję. A dziś martwię się, jak wielu ludzi w Niemczech.