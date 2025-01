Nie żyje legenda brytyjskiego kina. Joan Plowright przez chorobę wycofała się z zawodu

„Dziewczyna z igłą” to film współczesny, choć z akcją sprzed 100 lat

„Dziewczyna z igłą” Magnusa von Horna, Szweda z polskim obywatelstwem i polska rodziną, to duński kandydat do Oscara. Zbiera od miesięcy najważniejsze nagrody. To znakomite, poruszające i uniwersalne kino. Nareszcie trafia na polskie ekrany