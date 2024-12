„W pokoju obok”, nowy film Almodóvara w polskich kinach. Popis Tildy Swinton i Julianne Moore. Recenzja filmu

– Jeśli kiedyś będę bardzo chory, a życie nie będzie mi miało do zaoferowania niczego prócz bólu, to chciałbym móc zadecydować o własnej śmierci. Każdy człowiek powinien mieć prawo do podjęcia takiej decyzji – mówi Pedro Almodóvar.

Reklama

Scenariusz „W pokoju obok” jest luźno oparty na wydanej w 2000 roku powieści „What Are You Going Through” Sigrid Nunez. Bohaterki filmu w młodości pracowały w tej samej gazecie, przyjaźniły się. Potem ich drogi się rozeszły. Martha (Tilda Swinton) została korespondentką wojenną, Ingrid (Julianne Moore) – poczytną pisarką. Po latach, w czasie spotkania autorskiego w Nowym Jorku Ingrid dowiaduje się, że Martha jest ciężko chora na raka. Odwiedza dawną przyjaciółkę w szpitalu. Martha jeszcze walczy. Wkrótce jednak okaże się, że terapia nie przynosi skutku i dochodzi do przerzutów. To dopiero wstęp do filmu.

„W pokoju obok”. Zwiastun filmu

Martha jest mocną kobietą. I bardzo samotną. Wiecznie zajęta, wiecznie w drodze tam, gdzie toczyły się wojny, zaniedbała własną córkę i praktycznie ją straciła. A teraz chce odejść na własnych warunkach: nie cierpieć, nie tracić coraz bardziej świadomości, nie zamieniać się w strzęp człowieka. Postanawia dokonać na sobie eutanazji, w Stanach zabronionej. Nielegalnie kupuje pastylkę, która ma ją zabić, i wynajmuje dom wśród lasów pod Nowym Jorkiem, by tam umrzeć. Chce tylko, żeby ktoś – w pokoju obok – towarzyszył jej w ostatnich dniach. I wiedział, że gdy zamknie drzwi do swojej sypialni, to będzie oznaczało koniec. Zawiadomi jej córkę, znajomych.