Reżyser Harry'ego Pottera: Każdy ma swoją prawdę

Myślałem o ekranizacji tej książki jeszcze przed „Romą”. Nie wiedziałem jednak, jak przenieść ją do kina. Potem zrozumiałem, że to musi być bardzo długi film, opowiedziany z punktu widzenia kilku osób. Tak narodził się pomysł serialu. Założyłem sobie, że jako reżyser nakręcę tylko jego pierwszy odcinek. Ale wciągnęło mnie.

Na początku „Sprostowania” znana dziennikarka CNN Christian Amanpour mówi: „Narracja może nas zbliżać do prawdy, ale też może stać się wielką siłą prowadzącą do manipulacji”. Zgadza się pan z tym?

Tak, sam to zdanie napisałem. „Sprostowanie” zaczyna się od ostrzeżenia widzów: „Możecie być manipulowani. Bądźcie świadomi, że to, co zobaczycie, będzie się odwoływało do waszych głęboko przechowywanych przekonań”. Czasem słyszy się: „Ten przywódca robi z ludzi rasistów”. Nieprawda: on budzi rasizm, który w ludziach drzemie. I na tym polega manipulacja. Tak się dzieje w polityce, ale też w sferze moralności.

Dziś jesteśmy ze wszystkich stron atakowani rozmaitymi opowieściami i informacjami.

Narracja zawsze istniała, nawet Biblia była swego rodzaju przekazem. Niebezpieczeństwo polega na tym, że w dobie social mediów i telefonów komórkowych jesteśmy przez tę narrację otoczeni non stop. Docierają do nas skrawki rozmaitych historii. Ze wszystkich stron płyną informacje, nawet bardzo drobne. Tymczasem informacje to nie wiedza, a narracja to nie prawda. Niestety, coraz częściej zaczynamy o tym zapominać.