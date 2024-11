EnergaCAMERIMAGE: Hołd dla Halyny Hutchins

Podczas pokazu „Rust” kino wypełniło się po brzegi. Przed seansem dyrektor festiwalu Marek Żydowicz oraz dyrektor Europejskiego Centrum Filmowego Kazimierz Suwała poprosili publiczność o powstanie i minutę ciszy, by uczcić pamięć Halyny Hutchins. Do widzów zwróciła się również Rachel Mason - przyjaciółka tragicznie zmarłej operatorki, która kręci o niej film dokumentalny. Ekipę „Rust” nazwała bohaterami, którzy zdecydowali się wrócić do „potwornego emocjonalnego koszmaru”, by dokończyć dzieło Halyny.

Czytaj więcej Film Alec Baldwin oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci na planie filmu "Rust" Aktor Alec Baldwin i odpowiadająca na planie za przygotowanie broni Hannah Gutierrez-Reed zostali oskarżeni o nieumyślne spowodowanie śmierci operatorki Halyny Hutchins, która zginęła podczas prac nad filmem "Rust" w 2021 r.

– „Rust” miał zmienić życie Halyny, a tymczasem je zamknął — mówiła Mason, dodając: - Przyjaciele Halyny myśleli także o jej synku, który nie ma już matki. Skończyli ten film także dla tego małego chłopca.

Jedyny pokaz filmu „Rust” w Toruniu

Na scenę wyszli reżyser filmu Joel Souza, który też został ranny w czasie tamtych tragicznych wydarzeń na planie oraz operatorka Bianca Cline, która dokończyła zdjęcia do filmu.



— To wielkie przeżycie widzieć ludzi, którzy chcą zachować pamięć o Halynie i spojrzeć na świat jej oczami — mówiła Cline, zaś reżyser dodał: – Jesteśmy w miejscu, które Halyna bardzo kochała. Chcę podziękować wam wszystkim za przybycie i za poświęcenie kilku godzin, aby uczcić pamięć mojej przyjaciółki, świętować jej sztukę i talent.