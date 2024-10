„U Pana Boga w Królowym Moście” Jacka Bromskiego. Wolność prowincji

W „…Królowym Moście” wracają starzy bohaterowie serii: burmistrz, komendant, podobnie jak w poprzednich odcinkach sympatyczną postacią jest ksiądz, na którego donosi wikary.

O czym opowiada film „U Pana Boga w Królowym Moście”?

I tak na Podlasie przyjeżdża studentka archeologii. Dokonuje tu ważnego odkrycia - w lochach pod kościołem znajduje Uniwersał Jana Kazimierza nadający Królowemu Mostowi niezależność. Mieszkańcy, którzy mają dość chwiejnej polityki państwa, ogłaszają swój teren republiką, ustawiają przy wjeździe szlabany, wydają wizy tranzytowe i pobytowe, przede wszystkim jednak zaczynają sami się rządzić, a miejscowa wierchuszka dzieli między siebie stanowiska. Ba, nawet nawiązuje pierwsze stosunki dyplomatyczne z Chinami i myśli o wejściu do Unii Europejskiej. Przede wszystkim jednak nowe władze zabiegają, by Sejm uznał ich decyzję i zmienił konstytucję, dając republice prawo do samostanowienia. Bo prowincja z początku trzeciego dziesięciolecia XXI wieku jest już nowocześniejsza, ma własne zdanie i czuje swoją siłę.

W „…Królowym Moście” wracają starzy bohaterowie serii: burmistrz, komendant, podobnie jak w poprzednich odcinkach sympatyczną postacią jest ksiądz, na którego donosi wikary. I taka próbka ich relacji. „Ksiądz proboszcz będzie odpowiadał przed kurią” - grozi wikary, gdy odkrywa, że w podziemiach kościoła toczą się prace archeologiczne. „Ja odpowiadam przed Panem Bogiem. A czy kuria jest Panem Bogiem? Nie jest. A jak ksiądz nie przestanie donosić, to napiszę do kurii, że ksiądz po kryjomu wino mszalne wypija.” „Ja przecież alkoholu do ust nie biorę”. „Ano właśnie, tym bardziej jest to naganne”. Ksiądz ma własne zdanie i trzeźwe spojrzenie na wszystko, co się dzieje wokół.

Ale są i nowości: #metoo robi swoje: zdeterminowane miejscowe kobiety też chcą wziąć sprawy w swoje ręce. Pojawia się też wątek niełatwego romansu między młodymi bohaterami: studentką archeologii i miejscowym chłopakiem, absolwentem prawa, który wraca w rodzinne strony i dostaje posadę w Urzędzie Miejskim.

Krzysztof Dzierna znów w roli księdza, Andrzej Zaborski jako komendant policji

Właśnie ów młody prawnik z Królowego Mostu jeździ do Warszawy, żeby przedłożyć petycję o zmianę konstytucji i uznanie niezawisłości Królowego Mostu, są więc również w filmie posłowie, a nawet prezydent Polski. Politycy, którzy dla swoich celów są gotowi na wszystko: także rozbić i podzielić kraj. Petycję Królowego Mostu traktują jedynie w kategoriach własnego interesu licząc zresztą, że cokolwiek się stanie, prezydent i tak ustawy nie podpisze. Nie biorą tylko pod uwagę jednego: w Królowym Moście działa jeszcze jedna postać: duch starej szeptuchy Spirydy, która staje się spirytus movens całej opowieści.