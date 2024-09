Batman powróci na ekran. I to nie raz

Obraz, jaki przedstawił Matt Reeves w „Batmanie” z 2022 roku została dobrze przyjęta przez wielu fanów uniwersum DC Comics. Perspektywa młodego i gniewnego Bruce’a Wayne’a (w tej roli Robert Pattisnon), który dopiero zaczyna swoją przygodę jako Mroczny Rycerz oraz powrót Batmana-detektywa są swego rodzaju ukłonem reżysera w stronę fanów komiksowych przygód Batmana. Odczuwalna przez cały film atmosfera mrocznego, pełnego przestępczości oraz korupcji Gotham była hołdem dla komiksowego pierwowzoru miasta, w którym chaos widoczny był na każdym kroku. Reżyserowi udało się również wykreować nowe ciekawe wcielania takich kultowych przeciwników Batmana jak Człowiek-zagadka (w tej roli Paul Dano) oraz Pingwin (w którego wcielił się Colin Farrell).

Reklama

Matt Reeves chce stworzyć nową trylogię o Batmanie

Matt Reeves, być może pod wpływem kultowej już trylogii o przygodach Mrocznego Rycerza w reżyserii Christopher’a Nolan’a, w rozmowie ze Stevem Weintraubem z Collider oznajmił, że również jego wizja zawsze obejmowała trylogię, a „The Batman Part 2” ma być kolejnym etapem w budowaniu jego wizji świata mrocznego mściciela. Reeves poinformował również o zmianach dotyczących nadchodzącego serialowego spin-offu "Pingwin" z Colinem Farrellem w roli głównej. Początkowo serial miał być wstępem do drugiej części Batmana, ale z czasem wyewoluował w samodzielną produkcję, która opowie o tym, w jaki sposób Oswald Cobblepot doszedł do władzy w przestępczym półświatku Gotham. Twórczyni serialowego „Pingwina” Lauren LeFranc w jednym z wywiadów również przyznała, że w swoim dziele oprócz historii tytułowego mafijnego bossa chce rozwinąć wizje Gotham, którą wykreował Revees.

Nowy Batman: Jakie Gotham chce stworzyć Matt Reeves?

Reeves w wywiadach mówił również o tym, że zależy mu na jak największym realizmie w jego wizji miasta Mrocznego Rycerza. „Bardzo ważne było dla mnie, by znaleźć sposób na takie przełożenie tych mitycznych istot, by Gotham sprawiało wrażenie miejsca z naszego świata. Możemy zbliżać się do granic fantastyczności, ale nigdy jej całkowicie nie przekroczymy. Zależy nam na wiarygodności przedstawionego świata - tłumaczy reżyser. Warto przypomnieć, że Christopher Nolan w swojej wizji Gotham również stawiał na realizm.