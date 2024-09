„Maria” jest opowieścią o ostatnim tygodniu życia Callas. Już bardzo chorej, zdającej sobie sprawę, że niewiele ma przed sobą. Ale jeszcze walczącej o swój wizerunek, po długiej przerwie próbującej zaśpiewać po raz ostatni.

Angelina Jolie zagrała kobietę przeraźliwie samotną. Jej bohaterka może liczyć tylko na swojego kamerdynera i pokojówkę. Ale przecież jest zdeterminowana, by grać swoją rolę diwy, odmawia kontaktu z lekarzem, odbywa w teatrze próby, choć wyglądają one dość żałośnie. We wspomnieniach wracają trudna młodość czy romans z Onassisem, który zostawił ją dla Jackie Kennedy. Ale też huczne brawa w najważniejszych teatrach operowych świata. To przecież śpiew był jej sposobem na życie.

Jolie przygotowywała się do tej roli siedem miesięcy. Pracowała ze śpiewakami operowymi, uczyła się właściwej postawy podczas wykonywania arii, oddychania, sposobu poruszania się, akcentu Callas. I oczywiście samego śpiewu.

– Pomogła mi sama Callas, która nagrywała swoje sesje dla studentów – przyznaje aktorka. – Tak stała się też moją nauczycielką. Mówiła uczniom, że podczas nauki arii trzeba dokładnie zrozumieć muzykę i intencje kompozytora. I ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. Dopiero potem można w rolę wlać własne emocje.

Z ekranu widzowie słyszą śpiew Callas, ale przez sztuczną inteligencję zmieszany z głosem samej Jolie.

– Ta rola wymagała od niej odwagi – twierdzi Pablo Larrain. – Podczas zdjęć w operze musiała wykonywać operowe arie w obecności 500 statystów i całej ekipy.