„Cały ten rap”: medale i refreniary. Trzy dekady hip-hopu w Polsce

Bogna Świątkowska i Hirek Wrona

Przypominamy sobie to w pierwszym odcinku, gdy Bogna Świątkowska i Hirek Wrona w roli mentorów i zasłużonych dla propagowania nowego gatunku dziennikarzy i autorów pierwszych audycji – przypominają polityczne i społeczne tło hip-hopowego boomu. Przypadł na czas po upadku PRL, gdy nie było nic, a można było zawalczyć o wszystko, czego się pragnie.

Hip-hop, nowa subkultura, składał się z rapowania, breakdance’u i graffiti i wszystkie te motywy powracają w obrazkach i wspomnieniach włącznie z gadżetami, takimi jak adidasy, spodnie z opuszczonym krokiem, pirackie kasety. Specjalny ukłon otrzymuje Kazik, pierwszy raper Europy Wschodniej, który przywoził amerykańskie płyty do Polski. Szkoda, że nie ma go w dokumencie, a nie oglądamy też Taco Hemingwaya, który jako pierwszy raper zapełnił PGE Narodowy, czy Quebonafide, mistrza transformacji i formalnych pomysłów. Jednak trudno mieć do twórców serialu pretensję. Trzeba raczej oddać hołd pracowitości, ponieważ zbieranie materiałów, nagrywanie wywiadów trwało pięć lat. Powstało ich tyle, że nawet po tematycznej selekcji – są odcinki m.in. o mediach, producentach, raperkach, generacjach – był spory kłopot z wyborem.

Sekowano nawet herosów, gdy Tede wchodził w przymierze Natalią Kukulską, choć przecież miało to ożywczy wpływ.

Niektórzy niewiele mają do powiedzenia, brnąc na manowce slangu. Nie jest to jednak większy problem, ponieważ szeroka, wielopokoleniowa publiczność może mieć inne odczucia i potrzeby. Rap też był różny, a po generacji „burzy i naporu”, która nie miała dobrego sprzętu, do przekazywania beatów używała dyskietek (na osiedlu) bądź krajowych przesyłek konduktorskich – pojawiały się kolejne pokolenia, uważane za starą gwardię, za lewusów. Jak choćby poznańskie środowisko z Jeden Osiem L, ocierające się o hip-hopolo. Czy tacy jak Żabson, krytykowani za wprowadzenie autotune’a, programu korygującego głos. Sekowano nawet herosów, gdy Tede wchodził w przymierze Natalią Kukulską, choć przecież miało to ożywczy wpływ.

Czasami te crossovery były pirackie, jak w przypadku gdy Peja inspirował się „Głuchą nocą” Stana Borysa, co było przedmiotem najpierw prawnego sporu, a potem ugody artystów ponad pokoleniami. Nikt nie kryje, że zwalczając kolejne wewnątrzśrodowiskowe bariery czy przesądy, raperzy bywali szowinistyczni: rap to była przez długi czas gra dla niegrzecznych chłopców, zaś dziewczyny nazywano refreniarami lub ograniczano do roli ciał seksualizowanych w wideoklipach. Pierwszy kobiecy skład to Paresłów. Teraz królują na scenach i listach przebojów Young Leosia czy Bambi, a hip-hop się feminizuje – jak wszystko.

Hip-hop stał się biznesem, w którym wszystko można

Dostaje się też mediom, które postponowały bądź nie doceniały gangsta raperów. Nigdy nie zapomnę jak Peja nabluzgał mi przez telefon, choć bardzo chciałem się z nim porozumieć. Wizerunek hip-hopowców dodatkowo zestereotypizował film „Blokersi” Latkowskiego, a także koncerny, które w czasach, gdy nie było internetu – kontrolowały i kreowały nowe gwiazdy, mając duże budżety i kontakty z publikatorami.