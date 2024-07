Rozpoczynamy filmem „Służący” Josepha Loseya (10:00, Kino We Love Cinema), z kolei w Małym Kinie „Sam na sam” (10:00) z udziałem bohaterki retrospektywy Jadwigi Jankowskiej-Cieślak. Następnie kolejny blok krótkich metraży (Małe Kino, 12:00). O 12:30 w Kinie We Love Cinema „Las” Lidii Dudy. Po projekcji spotkanie z reżyserką (Sala Złota, 14:15), a w Małym Kinie „Drzewa milczą” (14:00). Rozmowa z reżyserką Agnieszką Zwiefką o 15:45 w Sali Złotej. O 14:30 „Armand” (Kino We Love Cinema), a o 16:00 w Małym Kinie „Święto ognia” (po projekcji o 18:00 spotkanie z reżyserką Kingą Dębską, Sala Złota).

Dziś „Lekcja Kina. Spowiedź twórcy filmowego” z Andrzejem Pągowskim (12:00, Sala Złota). Ważnym wydarzeniem jest światowa premiera filmu „Wróbel” Tomasza Gąssowskiego z Jackiem Borusińskim (spotkanie z twórcami o 19:00 w Sali Złotej). W Małym Kinie o 18:15 polecamy „Nic” Doroty Kędzierzawskiej, a o 20:15 premiera filmu z sekcji „Muzyka – moja miłość”: „Paolo Conte w La Scali” (Rynek, 18:00, wstęp wolny). W Kinie We Love Cinema o 19:15 „Jutro o świcie”, a o 21:00 „Kolonia nr 5”.

Wieczorem w plenerowym Kinie na Zamku seans „W stronę słońca” (21:00). W Kinie Perła na Małym Rynku pokaz „Pracownika miesiąca” (21:00).

"W stronę słońca" Mat. Partnera

W ramach wydarzeń pozafilmowych zapraszamy na koncert czerpiącego z wielu źródeł — soulu, folku, jazzu, bluesa – duetu Knedlove (Rynek, godz. 18:00, wstęp wolny). O 19:00 na Zamku w Kazimierzu Dolnym koncert Bastarda i João de Sousa — Fado. Zapraszamy też do Klubu Festiwalowego, który w tym roku ma swoją siedzibę w Trzecim Księżycu na Małym Rynku.

Pokazy filmowe, spotkania i wydarzenia jak zawsze będziemy polecać i relacjonować w festiwalowym magazynie „Głos Dwubrzeża”, który będzie się ukazywać codziennie — stacjonarnie w wersji drukowanej, dostępnej w Kazimierzu Dolnym oraz online, na naszej stronie internetowej.

BNP Paribas Dwa Brzegi — 18. Festiwal Filmu i Sztuki odbywa się w dniach 27 lipca – 4 sierpnia 2024 roku w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Film”. Współfinansowane ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

