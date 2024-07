Gdynia 2024: Kto będzie walczył o Złote Lwy?

„Idź pod prąd” Wiesława Palucha jest historią nastolatków z Ustrzyk Dolnych, którzy w latach 70. zakładają zespół rockowy zainspirowany muzyką Sex Pistols i wzbudzają tym zainteresowanie SB.

Wojna w Ukrainie interesuje filmowców

Joanna Łapińska zwraca również uwagę, że twórcy aż trzech konkursowych filmów mierzą się z wojną toczącą się za naszą wschodnią granicą. Jeden z tytułów poświęcony jest też dziennikarzom na Białorusi.

„Pod wulkanem” niedawnego znakomitego debiutanta Damiana Kocura to portret młodej, inteligenckiej, ukraińskiej rodziny, którą wybuch wojny zastaje podczas wakacji na Teneryfie. Ich powrót do Kijowa okazuje się niemożliwy. W jednej chwili z turystów stają się uchodźcami.

„Dwie siostry” Łukasza Karwowskiego, twórcy nowej „Akademii Pana Kleksa”, to z kolei historia tytułowych bohaterek – Ukrainek, które w Warszawie dostają informację, że ciężko ranny został ich ojciec. Razem wyruszają do niego do Charkowa. Jadą przez zniszczoną Ukrainę, same przeżywają koszmar wojny.