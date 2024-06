Grzegorz Łoszewski nowym prezesem SFP

Na Euro 2024 nie było tak absurdalnego gola jak ten w meczu Portugalia - Turcja. Obrońca Samet Akaydin źle podał do bramkarza i piłka wturlała się do pustej bramki. A potem jeszcze zadziwił Cristiano Ronaldo, który zamiast samemu strzelić bramkę podał do Bruno Fernandesa.