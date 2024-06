EnergaCAMERIMAGE 2024: Cate Blanchett przyjedzie do Torunia

Biedroń: Będziemy pospieszali naszych koalicjantów, by zabrali się do roboty

Po wyborach usiądziemy do stołu i będziemy oczekiwali od naszych koalicjantów zrewidowania priorytetów. Jestem już zmęczony słuchaniem ciągle, jaki to PiS jest zły. PiS trzeba rozliczyć (…) Lewica jest sfrustrowana tym, że rzeczy dzieją się zbyt powoli. Po wyborach będziemy pospieszali naszych koalicjantów, żeby w końcu zabrali się do roboty - powiedział Robert Biedroń.