Cannes 2024. Jury uciekło od rzeczywistości

Zajrzał do domu urzędnika państwowego, który właśnie dostał awans na sędziego śledczego. Był zmuszony do podpisywania wyroków śmierci na dysydentów i osób protestujących przeciwko reżimowi. Rasoulof pokazał jego dom: oddaną żonę cieszącą się, że dostaną większe mieszkanie w strzeżonym osiedlu, i dwie dorastające córki, które na ekranie telefonów obserwują uliczne protesty po zakatowaniu przez policję Masy Mini za źle włożony hidżab: siły porządkowe bijące ludzi, krew na chodnikach. I chcą pomóc przyjaciółce, której twarz po ostrzelaniu śrutem spływa krwią.

Pokazał też, jak człowiek, który początkowo miał nawet pewne wątpliwości, staje się groźnym tyranem. Wielkie, mądre kino. Specjalna nagroda jury jest dla tego wielkiego, poruszającego filmu i dla wspaniałego artysty czymś wręcz niestosownym.

Dobrze, że jury nie pominęło w werdykcie filmu młodej Hinduski Payal Kapadii. Jej „All We Imagine as Life” to opowieść o dwóch pielęgniarkach, które pracują w tym samym szpitalu i razem mieszkają. Starsza została wydana za mąż za nieznanego jej człowieka, który zresztą pięć dni po ślubie wyjechał do Niemiec. A ona dochowuje mu wierności. Młodsza chce sprzeciwić się woli rodziców, którzy szukają dla niej męża, i pójść za głosem serca. Kapadia opowiedziała o dojrzewaniu do samodzielności, o próbie pozwolenia sobie na zerwanie z tradycją, na stanowienie o sobie i swoim życiu.



Nagrodę jury dostał Jacques Audiard za „Emilię Perez” – film o właścicielu narkotykowego kartelu, który postanawia zerwać z dotychczasowym światem i dokonać zmiany płci. Bo zawsze czuł się kobietą. Przechodzi zabieg w szwajcarskiej klinice i wraca do kraju jako tytułowa Emilia Perez. Tylko że po kilku latach zaczyna tęsknić za swoimi dziećmi, chce je wychowywać, podając się za ich ciotkę.

Opowiadając tę historię, Audiard ucieka od rzeczywistości ku fikcji, proponując musical z układami choreograficznymi rodem ze starych scen na Broadwayu. Jury czterem wykonawczyniom przyznało zespołową nagrodę aktorską. W ich imieniu trofeum odebrała transseksualna Adriana Paz, która zadedykowała swoje wyróżnienie m.in. „osobom trans, które niejedno przecierpiały”