Zmarła Eleanor Coppola, reżyserka i żona reżysera

Eleanor Coppola filmowała, reżyserowała, pisała, rysowała, ale najważniejsza była dla dla niej rodzina. Z Francisem Fordem Coppolą byli małżeństwem przez 61 lat. Mieli troje dzieci: Sofia Coppola jest znaną reżyserką, autorką m.in. „Między słowami” i „Marii Antoniny”. Jej ostatni film to „Priscilla” o Priscilli Presley. Syn Roman Coppola jest prezesem firmy American Zoetrope. Drugi syn zginął tragicznie w wieku 22 lat.

Eleanor Coppola towarzyszyła mężowi z kamerą na planie

Jej filmowanie zaczęło się od towarzyszenia mężowi z kamerą na planie „Czasu Apokalipsy”. Opierając się na motywach „Jądra ciemności” Conrada, Coppola opowiedział historię komandosa mającego na zlecenie armii wykonać wyrok śmierci na byłym bohaterze wojny wietnamskiej, który przeszedł przez piekło i — szalony — na granicy Kambodży, założył własne imperium. Film zdobył Złotą Palmę w Cannes, miał osiem nominacji do Oscara, dostał dwie statuetki. Ale jego powstawanie było gehenną. Na czas zdjęć Coppola przeprowadził się na Filipiny razem z żoną i trójką małych wówczas dzieci. Eleanor na zlecenie wytwórni dla celów późniejszej promocji miała kręcić ujęcia z planu. Powstał dokument „Serca ciemności” o gehennie, przez którą Coppola musiał przejść, by „Czas Apokalipsy” nakręcić. Eleanor wydała również książkę o powstawaniu tego dzieła.

Lubiła filmować, m. in. dokumentowała powstawanie „Przekleństw niewinności” i „Marii Antoniny” reżyserowanej przez jej córkę Sofię. Zrobiła dokument „Coda: Thirty Years Later”. A wreszcie, w 2016 roku sama stała się najstarszą debiutantką w kinie amerykańskim. Mając 80 lat według własnego scenariusza wyreżyserowała film fabularny „Paryż musi poczekać”. To była opowieść o kobiecie przeżywającej kryzys wieku średniego, żonie znanego producenta filmowego, która w towarzystwie asystenta męża odbywa podróż z południa Francji do Paryża. W rolach głównych wystąpili Diana Lane, Alec Baldwin i Arnaud Viard. Cztery lata później zrobiła kolejny film „Love is Love is Love” o miłości i lojalności pomiędzy parterami i przyjaciółmi.