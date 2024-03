„Cztery córki”

Reż.: Kaouther Ben Hania. Wyk.: Eya Chikhaoui, Tayssir Chikhaoui, Zine El-Abidine Ben Ali.



Za „Cztery córki” Kaouther Ben Hania dostała nominację do Oscara w kategorii dokumentu. Zresztą już drugą. Przedtem, w roku 2021, jej film „The Man Who Sold His Skin” był wśród pięciu nominowanych do Oscara filmów zagranicznych. „Cztery córki” są właściwie czymś w rodzaju metadokumentu. To autentyczna historia Olfy - kobiety, która ma cztery córki. Dwie z nich, nastolatki, ciągle jeszcze mieszkają z matką. Starsze po arabskiej wiośnie uciekły z domu i – zradykalizowane – przyłączyły się do syryjskich dżihadystów. Zostały terrorystkami, teraz odsiadują wyrok w więzieniu. Ben Hania przygląda się tej rodzinie, relacjom córek ze sobą nawzajem i z Olfą, ich matką – osobą niełatwą, która popełniła w życiu sporo błędów. I – dwukrotnie rozwiedziona – niejedno przeszła. A teraz musi zmierzyć się z poczuciem winy, z traumą matki.

„Cztery córki” są filmem intrygującym. Dwie młodsze córki Olfy wystąpiły w nim osobiście, starsze zostały zagrane przez aktorki. Olfa, też jest na ekranie, jednak w najtrudniejszych emocjonalnie scenach zastępuje ją aktorka. Bardzo to ciekawy eksperyment, wiwisekcja rodziny, opowieść o kobietach islamu, o przyczynach radykalizacji poglądów, o trudnym macierzyństwie.

Tunezyjka Kaouther Ben Hania jest niewątpliwie artystką, której twórczość warto śledzić.