Guzzoni zrobił bardzo ciekawy film: o poczuciu bezkarności ludzi bogatych i wpływowych, ale też o determinacji i dorastaniu ofiary do poczucia własnej godności. Film nie czarno-biały, pokazujący całą złożoność sytuacji molestowanych dzieci, jak i systemu sprawiedliwości.

„Niewierni w Paryżu”

Reż.: Woody Allen, Wyk.: Lou de Laage, Valerie Lemercier, Melvil Poupaud

To 50. film Woody’ego Allena. I trzeba powiedzieć, że bardzo w jego stylu. Przynajmniej tym, który prezentuje w ostatnim czasie. Innym niż na początku, gdy opowiadał o jajogłowym intelektualiście, zagubionym w świecie i we własnych mrzonkach i frustracjach. Ale bliskim jego opowieściom takim jak „Sen Kasandry”, „Klęska Skorpiona”, „Na karuzeli życia” czy „Vicky, Cristina, Barcelona”. I kolejnym zrealizowanym w Europie, po raz pierwszy w języku francuskim.

Bohaterowie nie są Amerykanami odwiedzającymi Stary Kontynent, lecz należą do paryskiej elity. Reżyser zapisuje historię trójkąta: zamożnego, przystojnego prawnika, jego pięknej żony Fanie pracującej w domu aukcyjnym sztuki i jej dawnego szkolnego kolegi, którego po latach spotyka na ulicy. Nie powodzi mu się dobrze, nie jest zamożny ani sławny, ale przypomina Fanie o tym, o czym marzyli w młodości. Są tu rozchwiane uczucia, tęsknota za namiętnością, która może zastąpić spokojną egzystencję i – jak często ostatnio u Allena – wątek kryminalny.

To powrót reżysera do świetnej formy, lekkości, humoru. Allen przygląda się elitom, tym razem francuskim, pokazując zarówno ich wyrafinowanie, jak i zgodę na moralne kompromisy. Jest w „Niewiernych…” przewrotność, ale też pytanie o wolność, miłość i o to, co w życiu ważne. 87-letni Allen wciąż potrafi przyglądać się życiu i robić wciągające filmy.