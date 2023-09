Nie żyje aktor David McCallum, gwiazdor serialu "Agenci NCIS"

W 1958 r. David McCallum zagrał radiooperatora na Titanicu w filmie "A night to remember". Pięć lat później wystąpił u boku takich gwiazd jak Steve McQueen, Charles Bronson czy James Garner w roli alianckiego więźnia w filmie "Wielka ucieczka" (The great escape), który opowiadał historię ucieczki ze Stalag Luft III, niemieckiego obozu jenieckiego dla lotników położonego niedaleko miejscowości Żagań na terenie dzisiejszej Polski. W 1965 r. McCallum zagrał rolę Judasza Iskarioty w biblijnym filmie George’a Stevensa "Opowieść wszech czasów" (The greatest story ever told), w którym w rolę Jezusa wcielił się Max von Sydow.

Sukces serialu "The man from U.N.C.L.E."

Dopiero rola w serialu "The man from U.N.C.L.E." (1964-68) sprawiła, że David McCallum stał się powszechnie znany w połowie lat 60. Amerykański serial szpiegowski, emitowany początkowo przez NBC, śledził losy tajnego agenta Napoleona Solo (w tę rolę wcielił się Robert Vaughn) i jego rosyjskiego pomocnika, którym był grany przez McCalluma Ilya Kuryakin. Agenci pracowali dla tajnej międzynarodowej agencji kontrwywiadowczej U.N.C.L.E. Kilka odcinków serialu trafiło do kin jako filmy.

Choć początkowo miał grać w "The man from U.N.C.L.E." drugoplanową rolę, wkrótce na fali popularności David McCallum stał się w serialu równoprawnym partnerem Vaughna.

Vaughn i McCallum wrócili do ról Solo i Kuryakina w 1983 r. w filmie telewizyjnym "Return of the Man from U.N.C.L.E.", w którym agenci muszą wrócić z emerytury, by jeszcze raz uratować świat.

David McCallum przed 20 lat grał w serialu "Agenci NCIS"

W 2003 r. McCallum powrócił na ekrany telewizorów w amerykańskim serialu kryminalnym "Agenci NCIS", opowiadającym o agentach rządowej agencji prowadzącej dochodzenia dotyczące przestępstw związanych z marynarką wojenną lub piechotą morską. Na przestrzeni dwudziestu lat wystąpił w 457 odcinkach emitowanej przez CBS serii, wcielając się w rolę patologa dr. Donalda "Ducky'ego" Mallarda.