Festiwal polskich filmów w Gdyni. Analogie z PRL

„Figurant” Roberta Glińskiego to historia esbeka, który przez 20 lat inwigilował Karola Wojtyłę. Powraca prawda, że nawet najbliższe osoby nie zdają sobie sprawy, czym zajmuje się członek ich rodziny.

– Karola Wojtyłę inwigilowało kilkuset agentów, kilku stale. Z nich zbudowałem postać bohatera filmu. Jego życie osobiste to już była moja wyobraźnia – tłumaczył autor scenariusza Andrzej Gołda.

„Figurant” został nakręcony na czarno-białej taśmie, w Krakowie. Znakomicie w filmie zagrały autentyczne materiały filmowe z PRL. Ale i ten obraz, który powstawał zresztą przez kilka lat, nie jest tylko dziełem historycznym.

O inwigilacji opowiada Jan Holoubek w filmie „Doppelganger. Sobowtór”. To z kolei opowieść o dwóch mężczyznach połączonych niewidoczną nicią. Jeden, po wojnie zostawiony przez niemiecką matkę w polskim sierocińcu, został adoptowany i po latach zaczyna szukać prawdy o swoim pochodzeniu. Drugiemu wywiad wojskowy przypisuje nazwisko tamtego dziecka i wysyła do niemieckiej rodziny, by tam, na Zachodzie, prowadził działalność szpiegowską. Holoubek bez znieczulenia pokazuje bezwzględność służb wywiadowczych, ale też ludzi zaplątanych w historię. Świetny materiał wykorzystali odtwórcy głównych ról – Jakub Gierszał i Tomasz Schuchardt, tworząc postacie nieszablonowe.

Czuły sejsmograf

Te filmy tworzą wspólny obraz minionej epoki. PRL-u nie da się łatwo zamknąć na filmowej taśmie. To czas, w którym przyszło żyć kilku pokoleniom Polaków. Czas, w którym artyści wykorzystywali każdą odwilż, by tworzyć ważne dzieła, w którym – nie można o tym zapomnieć – nigdy nie została zdławiona kultura. Wreszcie czas, w którym reżimowi nie udało się stłamsić tęsknoty za wolnością. Tej, która wybuchała co jakiś czas, by wreszcie wygrać w roku 1989. Ale dzisiaj twórcy nie sięgają po takie opowieści.