Zaś podczas konferencji prasowej zwycięzców Agnieszka Holland powiedziała:

— Bycie tutaj z takim filmem jest pewnym paradoksem. Festiwal to czerwony dywan, gwiazdy, piękne suknie, celebracja kina, a nasz film opowiada o nędzy człowieczego losu, o okrucieństwie polityków i często też zwykłych obywateli, o problemie, który wpłynie na przyszłość Europy i, mam wrażenie, zmieni ją w złym kierunku. Ale potrzebujemy czerwonego dywanu, żeby zwrócić uwagę na migrantów, aktywistów, strażników granicznych, którzy są zmuszani do używania wszelkich środków, by nie wpuścić uchodźców do kraju. Oni wszyscy nie mają zwykle głosu, bo nie chcecie ich wysłuchać. Ważne więc, że możemy pokazać na festiwalu film, który stara się nieść prawdę i dotrzeć do serc widzów. Ale filmy nie zmienią świata. Trzeba działać. I mam nadzieję, że Europa się obudzi. Bo to ostatnia chwila.

Równie mocno jak „Zielona granica” wybrzmiał na festiwalu „Io, Capitano”. Jego twórca Matteo Garrone dostał nagrodę dla najlepszego reżysera, a grający głównego bohatera Seydou Sarr - Nagrodę Marcello Mastroianniego dla młodego aktora. Ich opowieść też jest głosem o problemie uchodźczym. Tyle że Garrone opowiada tę historię tylko z punktu widzenia emigrantów - dwóch szesnastolatków, którzy uciekają z senegalskiej wioski i chcą się przedrzeć do Europy, by lepiej żyć i pomóc swoim rodzinom. Ich droga do „lepszego świata” jest pełna upokorzeń i cierpienia.

Ze swoimi demonami mierzy się Pablo Larrain. Jurorzy uznali, że to właśnie on i jego stały współpracownik Guillermo Calderon napisali najlepszy scenariusz. Obaj nigdy nie unikali mocnego, politycznego kina. Ich „El Conde” to połączenie czarnej komedii, groteski, politycznej satyry. Bohaterem jest tu wampir, który żerował na swoich ofiarach od Rewolucji Francuskiej, gdy spijał z gilotyny krew Marii Antoniny aż po XX wiek, gdy stał się dyktatorem w Chile. „El Conde” inspirowany jest postacią Augusto Pinocheta, który przejął władzę w Chile w czasie zamachu stanu w 1973 roku, a zmarł w 2006 r. w areszcie domowym. oskarżony o ponad 300 naruszeń praw człowieka w ciągu prawie dwudziestu lat dyktatury.

Z kolei kinem społeczno-ekologicznym jest nagrodzone Srebrnym Lwem „Zło nie istnieje” Ryusuke Hamaguchiego – opowieść o ludziach żyjących w zgodzie z naturą w małej osadzie pod Tokio aż do czasu, gdy deweloper postanawia właśnie na tym terenie zbudować luksusowe centrum – płuca dla mieszkańców stolicy.