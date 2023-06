„Całe to piękno i krew”. Wielka sztuka jako pralnia brudnych pieniędzy

Godna podziwu jest sama Goldin. Stała się przywódczynią grupy P.A.I.N. walczącą o pozbawienie dobrego imienia rodzinę Sacklerów, producentów łagodzącego ból, lecz śmiertelnie uzależniającego OxyContinu, zabójcy pół miliona Amerykanów. Sama wcześniej pokonała uzależnienie, którego nabawiła się w wyniku choroby. Walka Goldin doprowadziła m.in. do procesu, który pokazuje dokument. Sprawiedliwość oznacza wysłuchanie – i to nie bezpośrednie – zarzutów zrozpaczonych rodzin ofiar. Ale są i tacy, dla których Sacklerowie to hojni mecenasi. To trzeci – niespodziewany, ale i szczególnie interesujący wątek filmu.

Akcje protestacyjne organizowane przez Goldin kamera utrwaliła w Metropolitan Museum of Art, na dziedzińcu Luwru i londyńskiego Victoria & Albert Museum, bo tam Sacklerowie zapisali się złotymi zgłoskami. Punktem zwrotnym okazała się propozycja wystawy, którą Nan Goldin otrzymała od National Portrait Gallery w Londynie. Artystka zgodziła się pod warunkiem, że instytucja nie przyjmie darowizny od Sacklerów: 1,3 mln dolarów. I muzeum na to przystało! Jego śladem poszli inni, którzy wcześniej milczeli, choć na początku 25 muzeów stanęło za Sacklerami.

Czytaj więcej Sztuka Upadek rodu Sacklerów: słynni mecenasi wyrzucani z galerii Nazwisko amerykańskich przemysłowców oskarżanych o wywołanie rozlewającej się po Ameryce fali uzależnień od leków przeciwbólowych, znika ze światowych galerii sztuki. Władze, artyści i inni patroni od lat apelują o odcięcie się od „toksycznych” mecenasów.

Batalia miała ciąg dalszy – chodziło o usunięcie nazwisk Sacklerów jako dobroczyńców z powierzchni muzeów. Pierwszy był Luwr. MET usunął nazwisko z siedmiu galerii cztery lata po pierwszej akcji Goldin.

Przy rozdziale nagród Millenium Docs Against Gravity dokument Poitras został pominięty. Znalazł się w pierwszej dziesiątce faworytów publiczności. Obfitość nie zawsze daje się strawić.