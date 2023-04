Mastercard Off Camera. Kino z nowymi nazwiskami

„Dominion” to znakomity początek festiwalu. Ten trudny i wstrząsający film opowiada o drodze do śmierci wybitnego walijskiego poety Dylana Thomasa. Gra go Rhys Ifans. Reżyser Steven Bernstein odtwarza jeden dzień, który poeta zamiast na wykładach spędził w nowojorskiej knajpie. Czas znaczony szklankami whisky, barowymi rozmowami, wspomnieniami o zostawionych w Europie żonie i dzieciach. Nocą Thomas w śpiączce trafił do szpitala. Zmarł sześć dni później, 9 listopada 1953 roku.

„Dominion” to studium pijaństwa, degrengolady geniusza. Tragedii tych, którzy mu w życiu zaufali. To również historia relacji poety z doktorem Feltonem (w tej roli John Malkovich), który mówi: „Nie będę nalegał na rzucenie picia. Chcę tylko spytać: czy chce pan umrzeć?”.

Film John Malkovich i „Dominion" na Gali Otwarcia Mastercard OFF CAMERA 2023 Amerykański aktor, reżyser, producent teatralny i filmowy, John Malkovich osobiście przywita widzów 16. edycji Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA w czasie Gali Otwarcia Festiwalu, która odbędzie się już 28 kwietnia 2023 roku.

Oprócz Johna Malkovicha w premierze weźmie udział jeden ze współproducentów film Jacek Szumlas. Nadzorował nagranie muzyki i postprodukcję robione w Polsce.

Więcej empatii

Od 29 kwietnia zacznie się regularny festiwalowy tydzień. Co przyniesie? – Mam wrażenie, że po pandemii kino zmienia się – mówi dyrektor artystyczny festiwalu Grzegorz Stępniak. – W ostatnich latach twórcy trochę inaczej podchodzą do bohaterów i opowiadanych historii. Nastąpił zwrot w stronę empatii, większego zrozumienia drugiej osoby. Zawsze było to cechą dobrego kina, ale dziś staje się bardziej powszechne i widoczne.