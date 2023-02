Śmierć aktorki potwierdził jej menedżer, Steve Sauer. Aktorka zmarła po krótkiej chorobie.



Kariera Raquel Welch trwała ponad 50 lat, zagrała w ponad 30 filmach i 50 serialach telewizyjnych.



Welch zadebiutowała w filmie w połowie lat 60., grając w "Fantastycznej podróży", która stała się jej przepustką do kariery, i obrazie "Milion lat przed naszą erą" - obydwa filmy powstały w 1966 roku.

Rola w "Milionie lat przed naszą erą" przyniósł jej z kolei miano symbolu seksu, który utrzymała przez lata 60. i 70.



Później zagrała w dziesiątkach filmów, w tym w "Trzech muszkieterach" z 1973 roku,. Za rolę Konstancji de Bonancieux otrzymała Złoty Glob dla najlepszej aktorki w komedii lub musicalu.

Jej ostatnią rolą filmową była rola w filmie "How to Be a Latin Lover" z 2017 roku.

"Milion lat przed naszą erą" (trailer) reż. Don Chaffey, 1966