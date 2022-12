Powrót kultowego fantasy

Disney odkurzył przebój fantasy Rona Howarda i George’a Lucasa z 1988 roku i nakręcił kontynuację „Willow”. W serwisie Disney+ dostępne są już dwa pierwsze odcinki, pozostałe sześć będzie się ukazywać co tydzień. Produkcja wyraźnie jest skierowana do nastoletnich widzów i zebrała mieszane recenzje.

Reklama

Nordycka Godzilla

Fantastyczne istoty pojawiają się również w „Trollu” – nowej produkcji Netfliksa nakręconej przez Norwega Roara Uthauga. To typowy film akcji z elementami kina katastroficznego. Dla fanów Godzilli i King Konga rzecz nie do przegapienia.

Polskie drogi

Są też nowości znad Wisły. Kolejna z weekendowych premier Netfliksa to serial „Pewnego razu na krajowej jedynce” 31-letniej Doroty Trzaski. Czarna komedia i film drogi w jednym. Wyszła przyzwoita komedyjka, jakich w polskim kinie już było parę – „Francuski numer”, „Czas surferów”, „Stacja”. Dostajemy sześć dwudziestoparominutowych odcinków, więc można skonsumować wszystkie naraz, jak film, albo pojedynczo do kolacji.

Reklama

Matka Polka

Druga rodzima nowość to thriller „Matka”, której pierwszy odcinek można oglądać na platformie Polsat Box Go. W tytułową bohaterkę wciela się Olga Bołądź. Kobieta zmaga się ze stratą 12-letniego syna. Kiedy decyduje się zostawić dawne życie i wyjechać do Holandii, dowiaduje się nagle, że jej dziecko mogło wcale nie popełnić samobójstwa. Postanawia zostać i wyjaśnić sprawę za wszelką cenę. Oprócz Olgi Bołądź zagrali Marcin Kowalczyk, Olaf Lubaszenko i Łukasz Simlat. Pomysłodawcą i jednym ze scenarzystów serialu jest Igor Brejdygant, twórca przenoszonych już wcześniej na ekran powieści „Szadź” i „Rysa”. Reżyseria – Piotr Trzaskalski („Edi”, „Mój rower”). Pierwszy odcinek już dostępny, kolejne co środę.

Reportaże w odcinkach

Dwoma polskimi produkcjami – tym razem dokumentalnymi – chwali się także serwis Viaplay. Pierwsza to sześcioodcinkowa seria „Tajemnice polskich morderstw”, zdradzająca szokujące kulisy głośnych zabójstw. Druga to dziesięcioczęściowy cykl krótkich reportaży „Human to Human”. Przedstawiają one losy Ukraińców, którzy po 24 lutego z różnych powodów znaleźli się w Polsce i próbują tu jakoś układać sobie życie. Poruszające.

Zaangażowane dokumenty

Najnowsze dokumenty z całego świata można oglądać na platformie MOJEeKINO.PL. To streamingowa odsłona 22. edycji Festiwalu Watch Docs, w którym od lat prezentowane są zaangażowane społecznie i politycznie filmy dokumentalne. Jednorazowy „bilet”, czyli dostęp do filmu online, kosztuje 10 zł, za to w pakiecie, w cenie 40 zł, można zobaczyć pięć premierowych obrazów.

Reklama

Sprawdzone kino

Na koniec warto polecić dwa stare–nowe filmy, które miały już swoje polskie premiery, ale właśnie trafiły na platformy VOD. Dla koneserów kryminału na HBO Max pojawiła się klasyka lat 90. – „Tajemnice Los Angeles” w gwiazdorskiej obsadzie (Kim Basinger, Russell Crowe, Guy Pearce) na podstawie powieści Jamesa Ellroya.

Za to ci, którzy wolą nowsze kino, mogą zobaczyć na Prime Video tegoroczny przebój z USA, który wzbudził jednocześnie zachwyty i krytykę – „Wszystko wszędzie naraz”. Pokręcona fabuła opowiada historię kobiety, która przeżywa dziesiątki wariantów swojego życia w najbardziej ekstremalnych wydaniach. Jest m.in. gwiazdą filmową, bohaterką kreskówki, mistrzynią sztuk walki, szefem kuchni itp. Film zdecydowanie dla miłośników chaosu.