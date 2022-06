Disney+ został uruchomiony jesienią 2019 roku w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Holandii. Do dzisiaj zyskał 137,7 mln subskrybentów. Teraz jego zasięg ogromnie się powiększy. Będzie dostępny w 42 nowych krajach i 11 nowych terytoriach. Trafi m.in. do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski, Rumunii, Bułgarii, Łotwy, Estonii, Czech, na Węgry.

W Polsce będzie można oglądać ponad 800 filmów i ponad 1000 seriali z biblioteki tytułów oraz 150 oryginalnych produkcji.

Subskrybenci będą mieli dostęp do seriali ze świata Gwiezdnych Wojen takich jak „Księga Boby Fetta” czy obu sezonów „The Mandalorian”. Na Disney+ będzie też dostępnych dziewięć produkcji „Gwiezdnych wojen”.

Na fanów superbohaterów czekać będzie ponad 40 filmów Marvela, w tym m.in. „Eternals", „Avengers: Koniec gry" i „Kapitan Marvel" oraz ponad 60 seriali z tego uniwersum, w tym „Moon Knight", „Loki" i „WandaVision".

Użytkownicy będą mogli również obejrzeć ok. 300 tytułów ze studia Disneya i Pixara, w tym całą serię „Toy Story", filmy„Co w duszy gra" czy „Cruellę” z Emmą Stone w roli tytułowej.

Ciekawą propozycją są dokumenty National Geographic, takie jak „Na ratunek: Misja w jaskini" czy nagrodzony Oscarem„Free Solo" o wyprawie Alexa Honnolda, który jako pierwszy człowiek na świecie podjął próbę samotnej wspinaczki, bez żadnych zabezpieczeń na ścianę El Capitan w Parku Narodowym Yosemite, Będą też popularne serie National Geographic, jak „Świat według Jeffa Goldbluma" czy „Gordon Ramsay: Świat na talerzu".

Co jeszcze poleca Disney+? Seriale „Zbrodnie po sąsiedzku”, „Pam i Tommy" głośny cykl „The Kardashian", a także wszystkie 33 sezony "Simpsonów" oraz wszystkie dotychczasowe sezony „Grey’s Anatomy: Chirurdzy", „9-1-1”, „Czarno to widzę" czy „Family Guy: Głowa rodziny”.

A poza tym oczywiście filmy z biblioteki Disneya: od klasyków, takich jak „Kopciuszek", „Zaplątani", „Księżniczka i żaba" czy „Mała syrenka" aż do ostatnich propozycji jak „Raya i ostatni smok". W ofercie są również setki seriali, filmów krótkometrażowych i programów Disney Channel, w tym „Miraculous: Biedronka i Czarny Kot" oraz „Fineasz i Ferb".

Subskrybenci Disney+ będą mieć dostęp do serwisu nawet na czterech urządzeniach jednocześnie, do funkcji IMAX Enhanced przy wybranych tytułach oraz do nieograniczonej liczby pobrań nawet na dziesięciu urządzeniach. Będą też mieć możliwość ustawienia do siedmiu profili, w tym kontroli rodzicielskiej na dostosowanym specjalnie dla dzieci profilu dziecięcym, który pozwala na dostęp do treści ograniczonych ze względu na wiek odbiorców.

Standardowa cena wynosi 28,99 zł miesięcznie lub 289,90 zł w przypadku opłaty rocznej.