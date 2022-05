„Za zafundowanie nam niesamowitej emocjonalnej podróży, którą odbywamy razem z wyjątkową główną bohaterką, jakiej z początku nie lubimy, ale koniec końców nie sposób jej nie pokochać. I ten proces zmienia nas wszystkich” – tak międzynarodowe jury w składzie Wojciech Smarzowski, Anną Pinnock, David Parfitt uzasadniło przyznanie Krakowskiej Nagrody Filmowej Andrzeja Wajdy Marianne Blicher za „Miss Viborg”. Film to wzruszająca opowieść o relacjach dwóch kobiet – samotnej sześćdziesięciolatki i 18-letniej dziewczyny, pozbawionej jakiejkolwiek nadziei na lepszą przyszłość

Z kolei jury konkursu polskiego (laureat dwóch Oscarów Kim Magnusson, producentka Trudie Styler, oraz Grainne Humphreys) było pod wrażeniem ilości debiutów w konkursie polskim i swoją nagrodę przyznało „Piosenkom o miłości” - wspaniałemu filmowi o miłości, ambicjach, zdradzie, najważniejszych wartościach. W rolach głównych wystąpili Tomasz Włosek i Justyna Święs.

Publiczność za najciekawszy film festiwalu uznała „Sonatę” Bartosza Blaschke. Nagroda dla najlepszej aktorki powędrowała do Magdaleny Żak, a nagroda dla najlepszego aktora do Adama Woronowicza za fantastyczne kreacje w dwóch ulubionych filmach jury. - Pokochaliśmy go za to, że potrafił nas rozśmieszyć do łez w „Teściach”, jak również za umiejętne oddanie klimatu politycznego w „Zupie Nic” – uzasadniali jurorzy. Festiwal od zawsze stawia na młodych. W tym roku Nagroda Mastercart Rising Star trafiła do Michała Sikorskiego za rolę w „Sonacie” Bartosza Blaschke.

Międzynarodowa Federacja Krytyków Filmowych FIPRESCI swoją nagrodę przyznała Guðmundurowi Arnarowi Guðmundssonowi, za filmy „Beautiful Beings”. Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych wyróżniła Darię Maślonę za produkcję filmu „Ucieczka na srebrny glob”. Nagroda KIPA trafiła do Marty Szarzyńskiej, producentki filmu „Piosenki o miłości”.