Wspólnie z ambasadą Wielkiej Brytanii w Warszawie wsparliście publikację raportu „Polskie Inwestycje Bezpośrednie w Wielkiej Brytanii”. Dlaczego się interesujecie kierunkiem brytyjskim?

Jesteśmy bankiem, który ma specjalną misję wsparcia polskiej gospodarki i naszych przedsiębiorców. Wspieramy ekspansję zagraniczną polskich firm, finansujemy eksport. To jest jedno z podstawowych zadań naszego banku, finansujemy polskie inwestycje za granicą na różnych rynkach, naturalnie w głównej mierze europejskich. I okazuje się, że polskie firmy szczególnie interesują się rynkiem brytyjskim. Jest on trzecim najbardziej popularnym kierunkiem inwestycji polskich firm po Luksemburgu – którego atrakcyjność jest pewnie związana z kwestiami podatkowymi – i Czechach. Jako BGK chcemy wspierać, finansować inwestycje w Wielkiej Brytanii.

Ale z drugiej strony Wielka Brytania to państwo po brexicie, kraj, który przeżywa różnego rodzaju perturbacje gospodarcze. Czy warto tam inwestować?

Oczywiście, brexit był niewątpliwie perturbacją. Ale miała ona miejsce pięć lat temu i gospodarka brytyjska nadal się rozwija. Ma oczywiście swoje wyzwania, ale to jest ciągle wielki rynek. Drugi co do wielkości w Europie po Niemczech. To jest wciąż bardzo dynamiczna, gospodarka. Otwarta na innowacje, na nowe technologie, na AI i rozwój. To również jest gospodarka, która jest takim oknem na globalne rynki. Jeżeli jesteś obecny w Wielkiej Brytanii to dużo łatwiej potem wejść na przykład do Stanów Zjednoczonych. Stąd obecność wielu polskich firm na tym rynku, chociażby InPostu czy Tele-Foniki, ale też mniejszych podmiotów. To pokazuje, że możliwości cały czas istnieją. Co ciekawe, wartość polskich inwestycji w Wielkiej Brytanii po brexicie wzrosła dwukrotnie: z poziomu 5,5 do 10 mld zł. I to jest najszybszy wzrost ekspansji polskich firm spośród wszystkich rynków zagranicznych.

Ile polskich firm działa dziś w Wielkiej Brytanii?

Ponad 170. Spodziewamy się szybkiego przyrostu.

W jaki sposób wygląda wsparcie ze strony BGK?

Jesteśmy bankiem, który finansuje ekspansję zagraniczną. Czyli finansujemy eksport i inwestycje poprzez udzielanie kredytów inwestycyjnych. Mamy też w naszej ofercie jako bank rozwoju specjalne instrumenty kapitałowe, które wspierają ekspansję, To nasze wehikuły funduszowe czy spółka Vinci, która prowadzi inwestycje kapitałowe jako mniejszościowy inwestor. Pomagając w budowie ekspansji wzmacniamy ekspansję kapitału prywatnego czy skalowanie biznesu na różnych rynkach. Jako BGK mamy specjalny status. Finansowaliśmy na przykład przejęcie przez polską firmę firmy brytyjskiej, która z kolei podpisując kontrakty eksportowe korzystała z ubezpieczenia UK Export Finance. To agenda rządowa wspierająca eksport, z którą współpracujemy jako bank. Jesteśmy akredytowani przez tę instytucję jako jedyna polska instytucja finansowa, która jest w stanie udzielić wsparcia eksportowego już dla firm w ramach ich ekspansji.

A jak wygląda całość doświadczeń Banku Gospodarstwa Krajowego, jeżeli chodzi o wsparcie polskich firm za granicą?

Jak wspomniałem, mamy cały szereg instrumentów. W ostatnim czasie dzięki odpowiednim decyzjom legislacyjnym, pozycjonujemy się jako instytucja, która będzie udzielać pomocy rozwojowej. Mam tutaj przede wszystkim na myśli Ukrainę, ale naturalnie jesteśmy przygotowani także do innych kierunków. Mamy szereg doświadczeń finansowania polskich firm w Afryce, w Azji, w Azji Centralnej, na Bliskim Wschodzie. Europa to nasz kluczowy rynek eksportowy, ale też kluczowy rynek ekspansji. Dzisiaj mówimy o rynku brytyjskim, ale widzimy rosnące zainteresowanie na innych rynkach europejskich – niemieckim, francuskim i co ciekawe, czeskim. Czechy czy Rumunia to przecież państwa bliskie nam pod względem geograficznym, z dużym potencjałem dla ekspansji polskich firm.

W ramach wsparcia dla polskich firm współdziałamy z innymi instytucjami rozwoju, wspólnie z z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Polskim Funduszem Rozjowu, Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych mamy komplementarną usługę. Teraz wychodzimy z nowym konceptem Team Poland, gdzie wspólnie jako wszystkie instytucje rozwoju jesteśmy w stanie w sposób ujednolicony dać pełny serwis dla polskiego przedsiębiorcy, który myśli o ekspansji zagranicznej.

