Nagroda główna w kategorii Firmy powyżej 100 pracowników

MSD Polska sp. z o.o.

Firma farmaceutyczna ma 60 proc. udziału kobiet w zarządzie i radach nadzorczych. Prowadzi też aktywne działania w zakresie równości wynagrodzeń poprzez m.in. coroczne przeglądy płac, publikacje widełek płacowych oraz uwzględnianie w przeglądzie wynagrodzeń pracowników w trakcie długich nieobecności. Dodatkowo działa na rzecz zdrowia menstruacyjnego i menopauzalnego oraz różnorodności zespołów, angażując w to m.in. partnerów społecznych.

– W MSD Polska bardzo dbamy o równowagę. Zależy nam na tym, żeby w organizacji, która zatrudnia 70 proc. kobiet, istniały równe możliwości, jeżeli chodzi o rozwój. Dbamy też kompleksowo o różne aspekty życia i funkcjonowania naszych pracowników – mówi Aleksandra Ossowska z MSD Polska.

Realizując program równości płac, firma korzysta z audytu zewnętrznego, żeby wykluczyć wszelkie uprzedzenia. Dba o zatrudnianie kobiet na stanowiskach wyższego szczebla. – Myślę, że jako kraj mamy jeszcze wiele do zrobienia w obszarze rynku pracy, jeżeli chodzi o równowagę na stanowiskach niższego szczebla. Na stanowiskach wspierających często są kobiety. Jeżeli tych kobiet jest za dużo na najniższych szczeblach, to też należałoby się temu przyjrzeć i zachęcić do dialogu społecznego na temat tego, dlaczego tak się dzieje – zauważa przedstawicielka MSD Polska.

Firma organizuje badania profilaktyczne i zachęca pracowników do troski o zdrowie. – Dbamy o to, żeby zapewnić diagnostykę na terenie naszej firmy, a jednocześnie chcemy utrzymać równowagę, kierując nasze działania nie tylko do kobiet, ale i do mężczyzn. Jeżeli w październiku badamy piersi, to w listopadzie badamy jądra i zachęcamy naszych kolegów do tego, żeby skorzystali z tej możliwości – opowiada Aleksandra Ossowska.

Dodaje, że firma dba też o równowagę życia prywatnego i zawodowego. – Nie mamy jasno określonej liczby dni dodatkowego urlopu, bo wierzymy w kulturę zaufania. A jeżeli jest zaufanie, to nie ma nadużyć – wskazuje przedstawicielka MSD Polska.

Nagroda główna w kategorii Firmy poniżej 100 pracowników

CPL Jobs sp. z o.o.

Firma rekrutacyjna ma strategię DEI (diversity, equity and inclusion), w ramach której wszyscy pracownicy, poza celami operacyjnymi, muszą uwzględnić cel z zakresu DEI. CPL Jobs prowadzi szerokie działania w zakresie równości płac poprzez m.in. audyty i uwzględnianie podwyżek dla kobiet wracających z urlopów rodzicielskich w razie zmiany widełek. W firmie wprowadzono politykę Balance Time, która pozwala na wdrożenie elastycznego czasu pracy, i grupę Fertility Matters, której jednym z założeń jest wypracowanie rozwiązań i rekomendacji dotyczących płodności oraz zdrowia mężczyzn i kobiet.

– Jesteśmy firmą, która przede wszystkim stawia na ludzi. Mamy świadomość, jak dużą wartością dodaną w realizowaniu naszych celów biznesowych są ludzie – mówi Sylwia Strzeboński-Gancarczyk z CPL Jobs. – Nasza spółka matka została założona przez kobietę w 1989 r. i przez te wszystkie lata w większości w zarządzie zasiadały kobiety. Globalnie 68 proc. naszych pracowników to kobiety. Mamy świadomość, jak ważne jest to, by nasza główna grupa docelowa czuła się zaangażowana i czuła się pewnie w swojej codziennej pracy. Stąd wszystkie działania, które podejmujemy, służą temu, żeby zarówno nasze pracownice, jak i pracownicy czuli się w pracy bezpiecznie – wyjaśnia.

W CPL Jobs działają grupy pracownicze dotyczące pracujących rodziców czy kobiet w okresie menopauzalnym.

Największe osiągnięcie firmy w br. to przewodnik dotyczący ujawniania informacji wsparcia. – Pracownicy zwrócili nam uwagę, że osoby zarządzające być może nie do końca komfortowo czują się w sytuacji, kiedy otrzymują od podwładnych informację zwrotną na temat tego, jak dopasować środowisko pracy do ich potrzeb. Może się zdarzyć, że pracownik poinformuje menedżera, że jest osobą neuroatypową, a ten nie do końca będzie rozumiał, co to oznacza. Chcąc stworzyć środowisko pracy, w którym osoby zarządzające wiedzą, w jaki sposób poradzić sobie z tego typu rozmowami, przygotowaliśmy przewodnik, na podstawie którego cała kadra zarządzająca przeszła szkolenia – mówi Strzeboński-Gancarczyk.

Nagroda główna w kategorii Organizacje pozarządowe

Fundacja Ashoka – Innowatorzy dla Dobra Publicznego

Organizacja buduje inkluzywną kulturę m.in. poprzez wprowadzanie wymagań z zakresu DEI (diversity, equity and inclusion). Prowadzi kompleksowe działania w obszarze zdrowia menstruacyjnego. Zapewnia m.in. urlop menstruacyjny i opublikowała raport na temat jego wpływu na dobrostan pracujących. W fundacji wdrożone zostały m.in. polityka przeciwdziałania dyskryminacji, molestowaniu seksualnemu i mobbingowi oraz transparentne możliwości awansu. Organizacja przeprowadza audyt płac na poziomie globalnym i ma siatkę wynagrodzeń regularnie dostosowywaną do wynagrodzeń rynkowych. Deklaruje też brak luki płacowej.

– Bardzo się cieszę, że w tym roku w konkursie RównoWaga pojawiła się kategoria organizacje pozarządowe. Wydaje mi się, że jako organizacje, które cały czas pracują ze zmianą społeczną, trochę więcej wiemy o niektórych rozwiązaniach i mamy większą przestrzeń, żeby eksperymentować w tym obszarze – tłumaczy Martyna Markiewicz, współdyrektorka Fundacji Ashoka w Polsce. – Na organizacjach pozarządowych ciąży większy obowiązek. Mają na sztandarach wartości i cele zmiany społecznej, dlatego bardzo ważna jest spójność tych deklaracji z tym, co proponują wewnątrz osobom, które w nich pracują.

Fundacja wprowadziła inkluzywny urlop menstruacyjny. Mogą z niego skorzystać również mężczyźni w celu opieki nad osobami w rodzinie, które menstruują.

Urlop przynależy pracownikom w wymiarze jednego, płatnego dnia pracy w miesiącu. Po roku od jego wprowadzenia okazało się, że 35 proc. osób pracujących skorzystało z niego przynajmniej raz, a nikt nie wziął go więcej niż sześć razy. – Nie jest więc tak, że wprowadzenie takiego rozwiązania destabilizuje pracę całej organizacji – podsumowuje współdyrektorka Fundacji Ashoka w Polsce.

Nagroda główna w kategorii Instytucje państwowe

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Jury doceniło obszerne działania stołecznego magistratu w zakresie polityk i mechanizmów równości. W ratuszu przyjęto m.in. plan równości płci, politykę różnorodności społecznej i standardy równego traktowania. Pracownicy mają możliwość elastycznej organizacji pracy oraz skorzystania z wolontariatu pracowniczego. Miasto bada skorygowaną lukę płacową. W urzędzie działa Warszawska Rada Kobiet, która m.in. opiniuje działania w zakresie równości czy analizuje politykę miasta pod względem potrzeb kobiet.

– Nagroda jest dla nas wyrazem ogromnego uznania dla tych wszystkich działań, które podjęliśmy na rzecz kobiet, a podjęliśmy ich naprawdę bardzo dużo. Jesteśmy największym samorządem w Polsce, jednym z największych pracodawców w Warszawie, jeśli nie największym. 73 proc. pracowników to kobiety, dlatego staraliśmy się przygotować dla nich taki program, żeby w naszym urzędzie czuły się dobrze i bezpiecznie – mówi Elżbieta Markowska, dyrektorka magistratu m.st. Warszawy.

Budowanie prokobiecego środowiska pracy rozpoczęło się w 2019 r. od audytu płac. Ponowiono go kilka lat później. – Okazało się, że mamy tylko 1 proc. różnicy płac między kobietami a mężczyznami (dane na lipiec 2023 r.). Postanowiliśmy to badać regularnie, co trzy lata – wskazuje Markowska.

W magistracie przeprowadzono też szereg szkoleń na temat równości i wprowadzono żeńskie nazwy stanowisk zajmowanych przez kobiety. – Mamy prezydentki, dyrektorki, naczelniczki wydziałów – mówi dyrektorka magistratu. Jak jednak dodaje, żeńskie formy są dobrowolne – jeżeli pracownica nie chce z nich korzystać, to nie musi.

W obszarze łączenia życia zawodowego z rodzinnym urząd wypracował rzetelną politykę ws. pracy zdalnej. – Razem ze związkami wypracowaliśmy dokument, zgodnie z którym matki i ojcowie dzieci w wieku od czterech do czternastu lat mogą wnioskować o pracę zdalną, by pogodzić obowiązki służbowe z rodzinnymi – wyjaśnia Markowska. ∑

Wyróżnienia:

Polityka i mechanizmy równości

Uniwersytet Gdański – za konsekwentne wprowadzanie mechanizmów, procedur oraz polityki równościowej, m.in. Plan Równości Płci, raport „Kobiety w nauce” oraz nacisk na uwzględnianie perspektywy kobiet w badaniach naukowych.

Rozwój i szkolenia

Orange Polska – za konsekwentne wspieranie ambicji zawodowych kobiet w branży, która tradycyjnie jest uznawana za męską, m.in. poprzez programy rozwojowe Liderki Razem i Hi-Tech Girls oraz projekt „Maker Woman”.

Równowaga praca–dom

KRUK SA – za konsekwentne wspieranie rodziców w łączeniu obowiązków zawodowych i rodzinnych oraz działania edukacyjne w tym obszarze, w tym dwa poradniki – dla osób pracujących i dla przełożonych.

Płace

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – za zainicjowanie raportu płacowego dla 14 NGO i cykliczne analizy wynagrodzeń. W organizacji obliczana jest luka płacowa, a siatka płac udostępniana jest wszystkim zatrudnionym.

Zdrowie

DHL Parcel Polska sp. z o.o. – za m.in. zaangażowanie się w obszar zdrowia menstruacyjnego i menopauzalnego oraz powołanie stanowiska chief wellbeing officer w celu dbania o zdrowie i dobrostan pracowników.