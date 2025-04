Partner rozmowy: AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SA

W jaki sposób ARP powinna wspierać rozwój sektorów strategicznych, takich jak energetyka, kolej czy infrastruktura krytyczna?

ARP to wehikuł do wspierania rozwoju biznesu i procesów restrukturyzacyjnych w Polsce. Firma ma już 34-letnią historię. Brała udział w najważniejszych i najtrudniejszych procesach transformacji polskiej gospodarki, w tym restrukturyzacji górnictwa. Sądzę, że powinna czerpać w większym stopniu z dziedzictwa największych działań restrukturyzacyjnych w polskiej gospodarce. Powinna być też podmiotem, który w większym stopniu będzie nakierowany na rozwój.

Czyli?

Zarządzamy gigantycznym portfelem spółek, z których część ma dosyć poważne problemy – ARP powierzono nad nimi nadzór właścicielski. Chodziło o to, aby rozwiązać tę sytuację z korzyścią dla strony społecznej i publicznej. Teraz chciałbym, żeby tym portfelem spółek zarządzać inaczej, bardziej progresywnie, mocniej szukać potencjału biznesowego, synergii między podmiotami w grupie.

Mówimy o inwestycjach czy o ewentualnych dezinwestycjach w podmiotach, dla których nie widzimy perspektyw w naszej grupie. Mówimy również o bardziej aktywnym zarządzaniu spółkami, które być może nie działają w sposób właściwy, ale mają potencjał i mogłyby stać się dla nas spółkami dywidendowymi. Kolejny element naszej misji: chciałbym, żebyśmy pozostali narzędziem w rękach państwa do realizacji pewnych celów strategicznych. Chodzi o odbudowę Ukrainy, sektor obronny, morskie elektrownie wiatrowe.

Co ARP wyróżnia na tle innych instytucji rozwoju?

Jesteśmy zorientowani komercyjnie. Mamy duże doświadczenie w realizacji projektów w układzie partnerstwa publiczno-prywatnego. Teraz jest czas na to, żeby wybiec w przód i wykorzystać możliwości rynkowe, które mogą być dla nas atrakcyjne.

A działalność finansowa ARP?

To bardzo ciekawa część naszych aktywności. Udzielamy pożyczek na inwestycje czy na funkcjonowanie spółek. Nie konkurujemy z sektorem bankowym, mimo że te pożyczki są udzielane na warunkach rynkowych. Na przykład okres spłaty jest znacznie dłuższy niż to, co mogą zaakceptować banki. Zatem nasza oferta jest bardzo ciekawym instrumentem dla firm, start-upów, podmiotów, które potrzebują długoterminowego finansowania, żeby zagwarantować sobie rozwój.

W waszym portfolio są jeszcze Specjalne Strefy Ekonomiczne.

I stanowią bardzo istotny element. Myślimy o nich w związku z tzw. internacjonalizacją, czyli szukaniem też relacji międzynarodowych. Przecież SSE były elementem przyciągania inwestorów zagranicznych poprzez różne systemy preferencji. Strefy potrzebują odświeżenia formuły, gdyż klasyczne elementy przyciągające tracą już rację bytu. A przecież przyciąganie kapitału jest podstawowym elementem wsparcia rozwoju gospodarczego kraju. Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach mieliśmy rozmowy chociażby z partnerami ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, dla których element strefowy jest istotny. Tak, będziemy szukali dla stref nowego otwarcia, żeby przywrócić ich atrakcyjność.

