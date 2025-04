Partner relacji: Comarch SA

– Jeżeli chcemy systemowo dobrze wdrażać cyfryzację, umieć z niej korzystać na polach prywatnych, publicznych i biznesowych, to musimy zdawać sobie sprawę, że najważniejsze jest, abyśmy wykształcili w społeczeństwie wysokie kompetencje cyfrowe – ocenił Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, otwierając sesję „Digitalizacja, technologie, regulacje” podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

To właśnie niedobór kompetencji cyfrowych, brak świadomości technologicznej i trudność w rozpoznawaniu zagrożeń – takich jak dezinformacja – zostały wskazane jako jedne z najpoważniejszych wyzwań transformacji cyfrowej. Uczestnicy sesji rozmawiali o tym, jak budować suwerenność technologiczną, wspierać adaptację technologii w sektorze MŚP, a także jak unikać pułapek nadmiarowej regulacji, nie rezygnując z ochrony użytkownika.

Panel rozpoczął wicepremier Gawkowski, który podkreślił, że technologia staje się integralnym elementem życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Zaznaczył, że cyfrowa transformacja, choć korzystna, wiąże się również z ryzykiem, szczególnie w kontekście dezinformacji i cyberataków.

Według wicepremiera suwerenność technologiczna powinna być pojmowana jako odpowiedzialność za człowieka – jego dane, decyzje i bezpieczeństwo. Gawkowski akcentował znaczenie podnoszenia kompetencji cyfrowych obywateli oraz potrzebę kontroli nad danymi i algorytmami.

Próba dla małych i średnich firm

W dalszej części debaty poruszono zagadnienia wsparcia sektora MŚP w procesach cyfryzacyjnych. Jarosław Mikos, prezes Comarchu, zwrócił uwagę na złożoność transformacji cyfrowej w przypadku małych i średnich firm. Mówił o konieczności edukacji oraz roli narzędzi wspomagających ten proces. – Przed nami jest jedna z największych rewolucji technologicznych na styku przedsiębiorców z rządem polskim. To rewolucja wynikająca z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) – zwrócił uwagę.

Mikos zauważył, że KSeF może pomóc przedsiębiorstwom wyjść z szarej strefy i wdrożyć jednolite standardy komunikacji z innymi podmiotami i administracją. Według niego to narzędzie, które zmusi przedsiębiorców do korzystania z technologii, co może zniwelować różnice w konkurencyjności rynkowej. Przedsiębiorcy – jego zdaniem – powinni być objęci nie tylko wsparciem finansowym, ale również kompleksową edukacją cyfrową.

Comarch, jak wskazał Mikos, obsługuje ponad 100 tys. polskich firm. – Ci przedsiębiorcy dzięki narzędziom naszym i innych firm poprawiają swoją konkurencyjność, poprawiają swoją efektywność działania – mówił. Wskazał przy tym na rewolucyjny charakter sztucznej inteligencji, przekonując, że AI demokratyzuje proces tworzenia rozwiązań, obniżając koszty kodowania i przyspieszając rozwój.

W kwestii infrastruktury i inwestycji technologicznych głos zabrał również Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji. Wskazał on na już zrealizowane działania, m.in. inwestycje w cyfryzację administracji, budowę Fabryki Sztucznej Inteligencji w Poznaniu oraz plany dotyczące komputera kwantowego. Jak zaznaczył, przedsiębiorcy będą mogli „zamówić w fabryce AI w Poznaniu rozwiązania czy wytrenowania modelu, czy też później obsługi systemu opartego na sztucznej inteligencji dokładnie do potrzeb, które dana firma ma”. Zwrócił przy tym uwagę na potrzebę przyspieszenia codziennego wdrażania technologii i zwiększenia dostępności usług cyfrowych dla obywateli i firm.

Do banku nie tylko po kredyt

Inną kwestią poruszoną podczas panelu była rola banków w procesie cyfryzacji. Alicja Żyła z ING Banku Śląskiego zaznaczyła, że banki od lat wspierają rozwój cyfrowych usług publicznych, jako przykład wskazując m.in. aplikację mObywatel czy program „Rodzina 800+”. – Banki są bardzo zaawansowane technologicznie. 90 proc. klientów banków korzysta z aplikacji mobilnej czy internetowej. To się staje naturalnym medium, bezpiecznym do logowania do serwisów publicznych – stwierdziła.

Według Żyły sektor bankowy dysponuje odpowiednimi kompetencjami technologicznymi oraz doświadczeniem w zakresie cyberbezpieczeństwa i może odegrać jeszcze większą rolę w integracji usług administracji i sektora prywatnego. – Stawiamy na partnerstwo z administracją publiczną i jesteśmy gotowi wnieść nasze kompetencje, umiejętności i pomysły na to, żeby przyspieszyć cyfryzację w sposób bezpieczny i jak najbardziej sensowny dla obywateli – zapewniała.

Paneliści z sektora technologicznego, w tym Damien Lucas ze Scaleway, mówili również o potrzebie budowania własnej infrastruktury dla AI – w tym centrów danych i dostępu do nowoczesnych procesorów. Wskazywali, że dane powinny być przetwarzane lokalnie, co zapewni większą kontrolę i bezpieczeństwo. – Powinniśmy przyciągnąć sztuczną inteligencję do danych, a nie przekazywać dane do sztucznej inteligencji – tłumaczył.

Lucas akcentował też konieczność optymalnego wykorzystania zasobów europejskich poprzez budowę kilku centralnych fabryk AI na kontynencie. – Poszczególne kraje nie mogą pozwolić sobie na to, żeby trenować wielkie modele językowe. Tworzyć należy fabryki sztucznej inteligencji, ale niekoniecznie 26 – podkreślił.

Potrzebne szybkie reakcje na wyzwania

W drugiej części debaty pojawiły się również głosy dotyczące nadmiaru regulacji. Przedstawiciele sektora prywatnego – w tym Jacob Turowski z Mety – wyrażali obawy, że Unia Europejska w zbyt dużym stopniu koncentruje się na tworzeniu przepisów, zamiast wspierać szybkie wdrażanie technologii. Wskazywano, że nadmierna regulacja może prowadzić do spowolnienia innowacji i osłabienia konkurencyjności europejskich firm.

Panel zakończyły wypowiedzi dotyczące współpracy międzynarodowej, interoperacyjności regulacji oraz znaczenia wspólnej strategii technologicznej w Europie. Panelistka z T-Mobile Polska Agnieszka Jankowska wskazała, że problemem bywają nie same regulacje, ale ich fragmentaryczne wdrażanie w różnych państwach. Zwróciła uwagę na potrzebę spójności oraz koncentracji na wdrażaniu rozwiązań, a nie tylko ich projektowaniu.

W wypowiedziach panelistów wielokrotnie przewijała się potrzeba zrównoważonego podejścia – połączenia suwerenności technologicznej z otwartością na innowacje przy jednoczesnym poszanowaniu wartości demokratycznych. Zasadniczym wyzwaniem, jak podkreślali uczestnicy, pozostaje zdolność do szybkiego reagowania na dynamiczne zmiany technologiczne i zagrożenia cyfrowe.

