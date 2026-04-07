Jak już informowaliśmy, 1 czerwca 2026 r. w Chinach wejdzie w życie Zarządzenie 280 dotyczące rejestracji i administrowania zagranicznymi producentami importowanej żywności, które zastąpi obowiązujące Zarządzenie nr 248 (o tej samej nazwie), wydane 12 kwietnia 2021 r. Nowe prawo zmienia zasady eksportu żywności do Państwa Środka oraz rejestracji eksporterów w chińskim systemie internetowym CIFER. Chińskie władze przedstawiły nowe regulacje jako wyjście naprzeciw eksporterom. Tymczasem Generalna Administracja Celna Chin (GACC) opublikowała komunikat w sprawie istotnych kwestii dotyczących wdrożenia nowego prawa. Przedstawiona interpretacja Zarządzenia 280 w niektórych przypadkach mocno zaskakuje, a ułatwienia są słabsze niż to zapowiadano.

Status żywności

W komunikacie określono katalog (listę) importowanej żywności, która wymaga „oficjalnej rekomendacji” w celu rejestracji w internetowym systemie celnym CIFER. To nie wszystko. Wymieniono produkty, których rejestracja nie kwalifikuje się do automatycznego odnowienia w tymże. Poza tym, wskazano, jakie przedsiębiorstwa muszą się zarejestrować w internetowym systemie.

Przez oficjalną rekomendację należy rozumieć taką, która pochodzi od organu ds. bezpieczeństwa żywności danego kraju.

Lista importowanej żywności, która wymaga oficjalnej rekomendacji do rejestracji, obejmuje: mięso i produkty mięsne, osłonki, gniazda ptasie i produkty z gniazd ptasich, produkty pszczele, jaja i produkty jajeczne, oleje jadalne, makarony faszerowane, zboża jadalne, mąkę zbożową i słód, suszone warzywa, proszki przyprawowe, orzechy i nasiona, suszone owoce, żywność specjalnego przeznaczenia dietetycznego, żywność prozdrowotną, produkty mleczarskie i produkty wodne.

Z kolei na liście produktów, które nie kwalifikują się do automatycznego odnowienia znajdują się: mięso i przetwory mięsne, gniazda ptasie i przetwory z gniazd ptasich.

W przypadku przedsiębiorstw, GACC wprowadziła bezwzględny obowiązek rejestracji dla firm zajmujących się magazynowaniem żywności eksportowanej do Chin. Z komunikatu jasno wynika, że zagraniczne chłodnie składowe, w których przechowywane są produkty pochodzenia zwierzęcego i wodnego muszą ponownie się zarejestrować w systemie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Co muszą zrobić polscy eksporterzy mięsa?

Ogólnie dla większości produktów żywnościowych zasady eksportu do Państwa Środka będą od czerwca bieżącego roku łatwiejsze i odnowienie rejestracji nastąpi automatycznie, poza wyjątkami.

Najważniejsza zmiana dotyczy produktów o najwyższym stopniu ryzyka sanitarno-weterynaryjnego, czyli mięsa oraz produktów pochodzenia zwierzęcego i wodnego.

Według wyjaśnienia w komunikacie, mięso i przetwory mięsne, gniazda ptasie i przetwory z gniazd ptasich, jeśli zostały już zarejestrowane, to należy ponownie je zarejestrować w chińskim systemie celnym. W przypadku polskich firm mięsnych dotyczy to producentów drobiu oraz wołowiny. Sęk w tym, że pomimo zawartych porozumień międzyrządowych pomiędzy Polską a Chinami w zakresie mięsa drobiowego oraz wołowego, proces otwarcia rynku chińskiego został przez stronę chińską wstrzymany. To jednak nie ma znaczenia dla rejestracji. W efekcie nowe regulacje cofają polskie firmy do etapu pierwszej rejestracji, pomimo – jak to należy podkreślić – podpisanych protokołów i umów.

Niektórzy polscy producenci mięsa mają również swoje chłodnie składowe, także z przeznaczeniem na rynek chiński i zgodnie z nowym prawem będą musieli również je zarejestrować od początku. W praktyce oznacza to, że większość zakładów mięsnych musi jeszcze raz przejść całą procedurę przy współudziale Głównego Inspektoratu Weterynarii.

Co nowe przepisy oznaczają dla branży mlecznej?

Łatwiej nie mają też producenci mleka i produktów mleczarskich, a dokładniej chłodnie składowe przeznaczone dla tych produktów. I znów, wiele polskich mleczarni posiada magazyny, czyli chłodnie składowe, poza zakładem produkcyjnym.

Mleko i produkty mleczarskie to produkty pochodzenia zwierzęcego, czyli zgodnie z interpretacją przedstawioną w komunikacie GACC, taki zakład albo autonomiczna biznesowo chłodnia musi zarejestrować się w systemie celnym. Jeśli więc nie zostanie spełniony warunek rejestracji, to od 1 czerwca eksport polskiego mleka i produktów mleczarskich do Chin nie będzie możliwy. Zostały ledwie niecałe dwa miesiące na dopełnienie tego obowiązku.