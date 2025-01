Czechy to drugi odbiorca polskiego eksportu i potentat kolejowy

Towary jadą właśnie przez Czechy

W 2022 r. czeska kolej towarowa przewiozła ponad 60 mln ton, a Czechy znalazły się w czołówce państw Unii Europejskiej pod względem udziału kolei w całkowitym transporcie towarów (ok. 20 proc.). Choć jest to stosunkowo mały kraj to jednak znajdujący się w strategicznym położeniu na mapie Europy.

Czechy leżą na skrzyżowaniu ważnych szlaków kolejowych. Pierwszy to Zachód-Wschód biegnący przez Ukrainę, Słowację, Czechy i dalej w stronę Niemiec i Niderlandów. Drugi to Północ-Południe, który łączy polskie porty z portami: Chorwacji, Słowenii, Włoch oraz całymi Bałkanami. Dzięki temu Czechy są krajem tranzytowym i pełnią rolę pomostu pomiędzy wieloma rynkami. Są kluczowym węzłem transportowym. Tamtejsze firmy dysponują bardzo dużym parkiem wagonowym. Wiele z tych wagonów można spotkać w Polsce gdzie są wykorzystywane do przewozów międzynarodowych.

Polski kapitał w Czechach

Na czeskim rynku sukcesy odnoszą też firmy z polskim kapitałem. Należą do nich m.in. PKP CARGO International, który jest drugim co do wielkości pracodawcą w swej branży w Czechach, a także Unipetrol Doprava. Silną pozycję i potencjał kolei w Czechach dostrzega prezes PKP Cargo International - Łukasz Grzesło.

- Rynek czeski jest dla grupy PKP CARGO bardzo ważny. Po pierwsze, Czechy są odbiorcą różnych grup towarów przewożonych koleją np. części do produkcji samochodów, a także paliw, produktów chemicznych czy stali. Po drugie, Czechy są krajem tranzytowym, oknem w stronę południowej Europy, gdzie kolej rośnie w siłę. Dzięki inicjatywom prezesa PKP S.A. Alana Beroud i jego silnej pozycji w ramach Międzynarodowego Związku Kolei UIC, mamy unikalną szansę na zdobycie nowych relacji biznesowych w tamtym regionie – wskazuje Grzesło.

Warto dodać, że Czechy są jednym z liderów w regionie Europy Środkowej, jeśli chodzi o transport intermodalny, który zyskuje na znaczeniu w związku z dążeniem do zmniejszenia emisji CO2 i zwiększenia efektywności logistyki. - W naszej ocenie rynek czeski jest bardzo perspektywiczny. Wzmacniają się nowe korytarze handlowe przez Czechy np. korytarz w stronę Słowacji i Ukrainy. Mocno rozwijamy także nasz terminal intermodalny w Paskovie pod Ostrawą, który stanowi doskonały hub łączący Bałtyk z Adriatykiem. Jako firma z polskim kapitałem, aktywnie promujemy wśród czeskich przedsiębiorców nasze porty morskie: Gdańsk, Gdynię, Szczecin i Świnoujście. Dzięki zakończonym remontom infrastruktury kolejowej, pociągi towarowe docierają z polskich portów do granicy z Czechami w mniej niż dobę, co czyni te przewozy konkurencyjne w stosunku do dostaw z portów niemieckich – dodaje Łukasz Grzesło.