Okazja dla polskich MŚP – 7 targów i wystaw w Anglii

Affordable Art Fair – Londyn; to zaplanowane na 16-20 października targi sztuki współczesnej na każdą kieszeń, https://affordableartfair.com

The Business Show – Londyn; to dwudniowa impreza (13-14 listopada) o bardzo szerokim zasięgu tematycznym, głównie dla MŚP i startupów działających we wszelkich branżach; jest to 50. jubileuszowa edycja tego wydarzenia www.greatbritishbusinessshow.co.uk

The North of England Woodworking Show – Harrogate, to miasto w hrabstwie North Yorkshire, położone w pobliżu lotnisk w Leeds i Manchesterze); 15-17 listopada odbędą się tam targi branży stolarskiej, https://harrogatewoodworkingshow.co.uk

Good Food Show – Birmingham; 21-24 listopada odbędzie się tam wystawa potraw i produktów spożywczych, www.goodfoodshow.com

United Property Expo – Londyn; to targi nieruchomości zaplanowane na 6-7 grudnia, w październiku br. odbędzie się także warszawska edycja tego wydarzenia; https://unitedpropertyexpo.com