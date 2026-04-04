Znana francuska sieć upada. 1200 osób do zwolnienia
Alinéa przez lata budowała pozycję jako francuska alternatywa dla wielkich meblowych graczy. Specjalizowała się w meblach i dekoracjach inspirowanych stylem śródziemnomorskim i oferowała produkty w segmencie cenowym zbliżonym do Ikei. Teraz jednak, po sądowej decyzji o likwidacji, niemal wszystkie z 35 sklepów zakończyły działalność 28 marca.
Czytaj więcej
Sklepy ogłosiły całkowitą likwidację zapasów, przyciągając w ten sposób tłumy klientów, skuszonych wyprzedażami sięgającymi 50–70 proc. Z drugiej strony za kasami stali pracownicy, którzy mimo świadomości zbliżających się zwolnień musieli obsługiwać napływających klientów i mierzyć się z chaosem wyprzedaży. Obecnie związki zawodowe i przedstawiciele pracowników walczą teraz o jak najlepsze odprawy i wsparcie w znalezieniu nowego zatrudnienia.
Alinéa od dawna generowała straty, a do tego doszły rosnące koszty działalności, inflacja, słabnąca siła nabywcza klientów oraz coraz mocniejsza konkurencja ze strony handlu internetowego i dużych sieci meblowych. Problemy pogłębiło także osłabienie rynku mieszkaniowego i budowlanego, które ograniczyło popyt na meble. Choć część infrastruktury może przejąć ktoś inny, sama marka Alinéa w obecnej formie znika z rynku.
Czytaj więcej
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas