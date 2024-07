Tymczasem niefrasobliwie uzasadniamy rabunkową gospodarkę biblijnym upoważnieniem „Czyńcie sobie Ziemię poddaną” (Księga Rodzaju I:28), które kontrowersyjny minister ochrony środowiska Jan Szyszko przełożył kiedyś na aroganckie przekonanie, że człowiek według swojego uznania „nie tylko ma prawo, ale i obowiązek użytkować zasoby przyrodnicze” (Radio Maryja, 17 listopada 2016 r.). Sęk w tym, że tym bezrefleksyjnym użytkowaniem systematycznie pozbawiamy Ziemię jej naturalnych bogactw mineralnych i powodujemy zmniejszanie się różnorodności biosfery. Ta eksploatacyjna lekkomyślność musi się zemścić przyspieszeniem kryzysu ekologicznego, któremu nie zapobiegną nawet najpiękniejsze hasła.

Nieekologiczne samochody elektryczne i panele fotowoltaiczne

Rzekomo „zrównoważony” rozwój pozwala go tylko odroczyć, kupując jeszcze trochę złudzeń ludziom, niechcącym się frasować przyszłością, i zapewniając spokój korporacjom, dla których liczy się tylko ich własny sukces i rosnące zyski w perspektywie krótkookresowej. Światowe giganty sprzedające i przetwarzające paliwa kopalne propagandowo opracowują nowe technologie, ale nie zamierzają zrezygnować z zysków. Dobrym przykładem swoistego „oszustwa” jest lansowanie „ekologicznych” samochodów elektrycznych. One same wprawdzie nie dymią, ale przecież prąd do ich ładowania pochodzi w znacznym stopniu z wciąż dymiących elektrowni, a napakowane rzadkimi metalami zużyte baterie stanowią prawdziwe zagrożenie dla środowiska. To samo dotyczy niedegradowalnych dziś paneli fotowoltaicznych.

Naiwnością jest sądzić, że sam postęp technologiczny zapewni wszystkim wszystko, bo w świecie rzeczywistym, trwającym w stanie dynamicznej równowagi, obowiązuje reguła „coś za coś”. Ułuda „zrównoważonego rozwoju” tylko odłoży w czasie zapłacenie rachunku wystawianego nam przez Ziemię. W pewnym momencie ten rachunek może się okazać niespłacalny i Homo sapiens sam sobie sprokuruje własną katastrofę, stając się ofiarą własnego sukcesu. Bezmyślnie pasożytując na powierzchni Ziemi, Homo parasitus sam gotuje sobie przyszłość, gdzie trudno będzie mu się odnaleźć.

Zamiast postępu musimy wybrać regres

Nieuchronnie negatywne dla środowiska przyrodniczego koszty naszych dotychczasowych sukcesów powinny sprowokować samokrytyczną refleksję, że może ułuda zrównoważonego rozwoju powinna ustąpić krytycznej strategii „rozsądnego regresu”. Może zamiast zażarcie konkurować o „coraz więcej”, powinniśmy przyjąć skromną postawę „coraz rozsądniej”? A może czas już zacząć myśleć o przyszłości wręcz w kategoriach „coraz mniej”? Mniej produkować, gromadzić, konsumować i wyrzucać jako kontrpropozycja dla naiwnie optymistycznej nadziei na ciągły postęp, wciąż jeszcze rozumiany jako „coraz więcej”.

Jeżeli chcemy uniknąć zadeptania jedynej planety, na jakiej potrafimy żyć, to musimy przeformatować naszą ekspansywną mentalność i przekierunkować wektory myślenia o przyszłości. Aby uniknąć katastrofy, którą straszą nas apokaliptyczne wizje futurologiczne, trzeba prowokować krytyczną refleksję, myśląc o dokonaniu „kroku wstecz”, czyli „świadomego regresu”. Należy go promować przez system edukacji, a należy ją zmienić z lokalnie patriotycznej na globalnie ekologiczną.