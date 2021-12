38 stopni Celsjusza na plusie to najwyższa w historii pomiarów temperatura za kołem podbiegunowym. Wierchojańsk to jedno z najzimniejszych miejsc półkuli północnej - średnia roczna wysokość temperatury wynosi tam ok. minus 17 stopni Celsjusza.

Ubiegłoroczna fala upałów na Syberii doprowadziła do pożarów, które pustoszyły tamtejsze lasy i tundrę. Paliły się nawet podmokłe zazwyczaj torfowiska, co uwolniło do atmosfery duże ilości dwutlenku węgla.

Obecnie tempo wzrostu temperatury za kołem podbiegunowym jest ponad dwa razy szybsze niż wynosi średnie tempo wzrostu temperatury na Ziemi.

Najniższa zanotowana na półkuli północnej temperatura to -69,6 stopni Celsjusza - takiego pomiaru dokonała 22 grudnia 1991 roku stacja pogodowa Klinck znajdująca się w północnej części Grenlandii.

W wydanym oświadczeniu Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) podkreśliła, że w przyszłości możemy mieć do czynienia z jeszcze wyższymi temperaturami za kołem podbiegunowym.



WMO potwierdziła rekord temperatury za kołem podbiegunowym dopiero po ponad roku, ponieważ wymagało to dokładnej weryfikacji notowanych dotychczas w tym regionie temperatur, co odbywało się m.in. przy udziale sieci ochotników wspomagających działania WMO.

Obecnie rekord z Wierchojańska został już oficjalnie wpisany do światowego archiwum rekordów klimatycznych (World Weather & Climate Extremes Archive).