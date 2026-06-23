Melnyk podkreślił, że Ukraina jest gotowa do rozmów z Rosją o rozejmie na linii frontu, ale jednocześnie ostrzegł, że jeśli Rada Bezpieczeństwa nadal będzie trwać w postawie wyczekującej i nie przyjmie rezolucji w sprawie całkowitego i bezwarunkowego zawieszenia broni, Kijów może zrewidować swoją propozycję. – Nasza cierpliwość jest ograniczona. Nie mogę wykluczyć, że Ukraina zrewiduje i zmieni swoje stanowisko. Zawieszenie broni na linii frontu to już i tak duży kompromis – mówił ukraiński dyplomata.

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Andrij Melnyk w ONZ: Rosjanie odczuwają ciężki oddech wojny rozpętanej przez Władimira Putina

Melnyk przypomniał, że w ciągu ostatnich 15 miesięcy Kijów wielokrotnie apelował do RB ONZ o przyjęcie rezolucji w sprawie zawieszenia broni, ale „wyciągnięta ręka Ukrainy pozostaje zawieszona w powietrzu”.

Dyplomata zauważył, iż Ukraina w ostatnim miesiącu znacznie zmieniła dynamikę wojny i „nawet rosyjscy blogerzy wojskowi otwarcie mówią, że Moskwa nie może jej wygrać”. – Bumerang wojny rozpętanej przez Putina powrócił na terytorium Rosji i po raz pierwszy Rosjanie odczuwają jej ciężki oddech – podkreślił Melnyk. Dodał, że prawie 40 procent rosyjskich rafinerii ropy naftowej zostało już uszkodzonych i nie wspierają one już rosyjskiej machiny wojennej.

– Ostatnie kilka dni pokazało, że nawet tarcza przeciwlotnicza wokół Moskwy nie jest w stanie chronić jej obiektów wojskowych. A to dopiero początek – zapowiedział ukraiński ambasador, nawiązując do niedawnych, udanych ataków Ukrainy na rafinerię w rosyjskiej stolicy.

Ataki Ukraińców odcinają Rosję od Krymu Foto: PAP

Melnyk zwrócił się też do przedstawicieli Rosji i wezwał Moskwę do wycofania swoich wojsk z okupowanych terytoriów Ukrainy. – Nigdy nie uda się wam utrzymać okupowanych ziem. Dlatego wynoście się z Ukrainy jak najszybciej, zanim będzie za późno – mówił ukraiński przedstawiciel przy ONZ.

Nadzwyczajne posiedzenie RB ONZ zwołano po ataku Rosjan na Ławrę Peczerską

Nadzwyczajne posiedzenie RB ONZ zostało zwołane w celu omówienia ostatnich ataków Rosji na Ukrainę, w szczególności tego, którego celem była Ławra Peczerska w Kijowie.

Według ONZ maj był najbardziej śmiercionośnym miesiącem dla cywilnej ludności Ukrainy od kwietnia 2022 roku Zastępca Sekretarza Generalnego ONZ ds. Bliskiego Wschodu, Azji i Pacyfiku Mohammed Chaled Hijari poinformował, że w ubiegłym miesiącu na Ukrainie wskutek rosyjskich ataków powietrznych zginęło 274 cywilów, a 1763 zostało rannych.