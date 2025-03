Słowa Dmitriewa padły w momencie, gdy niepewna jest przyszłość umowy surowcowej, którą USA miały podpisać z Ukrainą. Chodzi o umowę, na mocy której USA miały uzyskać, za pośrednictwem specjalnego funduszu inwestycyjnego, dostęp do ukraińskich surowców mineralnych. W pierwszej wersji umowa ta miała zostać podpisana w czasie wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu 28 lutego. Wówczas jednak, w związku z ostrą wymianą zdań między Zełenskim a Trumpem oraz wiceprezydentem USA J.D. Vance’em, Zełenski opuścił Biały Dom przed czasem i do podpisania umowy nie doszło. Konsekwencją tamtych wydarzeń było czasowe wstrzymanie przekazywania przez USA pomocy wojskowej Ukrainie. USA przez pewien czas wstrzymały też przekazywanie Ukraińcom części informacji wywiadowczych.

USA oferują Ukrainie umowę surowcową, której Ukraina nie chce przyjąć?

27 marca „Financial Times” przedstawił założenia nowej wersji umowy, która była mniej korzystna dla Ukrainy niż umowa w pierwotnej wersji. Projekt zakłada, że USA uzyskałyby dostęp do całości dochodów ze sprzedaży surowców mineralnych Ukrainy do czasu odzyskania kwoty będącej równowartością pomocy przekazanej Ukrainie od początku wojny z Rosją, powiększonej o odsetki w wysokości 4 proc. Ukraińcy podkreślali, że nie jest to jeszcze ostateczna wersja umowy i nie chcieli komentować jej treści. Wołodymyr Zełenski mówił 28 marca, że nie podpisze umowy, która kolidowałaby z planami wejścia Ukrainy do UE. – Nic, co mogłoby zagrozić akcesji Ukrainy do UE, nie może zostać zaakceptowane – podkreślił.

Tymczasem Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami na pokładzie prezydenckiego samolotu zasugerował, że Zełenski próbuje wycofać się z wynegocjowanej umowy i ostrzegł, że może to być źródłem „dużych problemów” dla prezydenta Ukrainy. – Próbuje wycofać się z umowy o metalach ziem rzadkich – stwierdził Trump. – Jeśli to zrobi, będzie miał problemy. Duże, duże problemy. Zawarliśmy porozumienie w sprawie metali ziem rzadkich, a teraz on mówi: „Wiecie, chcę renegocjować to porozumienie” – dodał. Bloomberg pisał 29 marca, że Ukraina chce zmian w przedstawionym jej projekcie umowy surowcowej. Zmiany miałyby dotyczyć gwarancji większych inwestycji USA na Ukrainie i doprecyzowania zasad funkcjonowania funduszu inwestycyjnego, do którego trafiałyby środki ze sprzedaży ukraińskich surowców mineralnych.

Wysłannik Władimira Putina: Już rozmawiamy o wspólnych z USA projektach dotyczących wydobycia metali ziem rzadkich

Dmitriew, w rozmowie z dziennikiem „Izwiestia”, stwierdził, że rozpoczęły się już rozmowy w sprawie wspólnego wydobycia przez USA i Rosję metali ziem rzadkich na terenie Federacji Rosyjskiej (o możliwości takiej współpracy Putin miał mówić w czasie rozmowy telefonicznej z Trumpem). Jeśli chodzi o szacowane zasoby metali ziem rzadkich, Rosja ma posiadać piąte co do wielkości rezerwy tych metali na świecie.