Szymon Hołownia o Radosławie Sikorskim: Jestem dumny, że mamy takiego ministra spraw zagranicznych

- Myślę, że pan minister Sikorski napisał prawdę. Jestem dumny, że mamy takiego ministra spraw zagranicznych – skomentował tę wymianę zdań Hołownia.



- Napisał prawdę, zrobił to nie w tonie konfrontacyjnym, tylko wymiany informacji, przedstawił fakty, co do których trudno mieć wątpliwości, Polska rzeczywiście płaci za ukraińskiego Starlinka – podkreślił marszałek Sejmu.



Nikt nie ma prawa obrażać polskich ministrów w ten sposób, nikt nie ma prawa traktować nas w ten sposób. Nie jesteśmy popychadłem Szymon Hołownia, marszałek Sejmu

- Jeśli chodzi o odpowiedź Muska: uważam, że Musk powinien przeprosić polskiego ministra spraw zagranicznych za to co napisał, bo Polska jest dumnym krajem i nie pozwoli nikomu, niezależnie od tego ile miliardów ma na koncie, poniżać siebie, swojego rządu, ani odzywać się do nikogo, kto jest przedstawicielem RP jak do jakiegoś chłystka, którego spotkało się gdzieś na ulicy, w dziwnych okolicznościach – kontynuował marszałek Sejmu.



Szymon Hołownia: Nie zamieniać polityki międzynarodowej w oktagon

- Pan minister jest ministrem Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita jest odpowiedzialnym, dumnym, wywiązującym się ze swoich zobowiązań we wzorowy sposób partnerem USA. Nikt nie ma prawa obrażać polskich ministrów w ten sposób, nikt nie ma prawa traktować nas w ten sposób. Nie jesteśmy popychadłem – podkreślił Hołownia.



- Pan Musk powinien przeprosić Sikorskiego, a zatem i Rzeczpospolitą - dodał.