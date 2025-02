Ukraina: Umowa z USA ws. surowców jest, ma charakter wstępny

Umowa może być wielkim sukcesem, albo może zostać przyjęta w ciszy. A wielki sukces zależy od naszej rozmowy z prezydentem Trumpem

- Ta umowa może być wielkim sukcesem, albo może zostać przyjęta w ciszy. A wielki sukces zależy od naszej rozmowy z prezydentem Trumpem – stwierdził Zełenski.



Premier Ukrainy Denys Szmyhal oświadczył, że Waszyngton zobowiąże się do wspierania wysiłków Ukrainy, by pozyskać gwarancje bezpieczeństwa na mocy podpisanej umowy, ale Amerykanie nie oferują żadnych własnych zobowiązań w tym zakresie.



Szmyhal twierdzi, że umowa ma charakter „wstępny”, a ukraiński rząd ma ją zatwierdzić w środę. - Kiedy ukraiński prezydent i prezydent USA osiągną porozumienie ws. gwarancji bezpieczeństwa, osiągną porozumienie co do tego, jak powiązać to wstępne porozumienie z gwarancjami bezpieczeństwa USA dla naszego kraju, w obecności obu prezydentów, przedstawiciel ukraińskiego rządu podpisze to wstępne porozumienie – stwierdził Szmyhal.



Tymczasem szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow zapowiedział, że w czwartek w Stambule spotkają się dyplomaci z Rosji i USA, by rozmawiać o wznowieniu działalności w pełnym zakresie przez ambasadę USA w Rosji i ambasadę Rosji w USA.