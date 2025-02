Głównym dostawcą uzbrojenia dla Indii od dziesięcioleci była Rosja, jednak w związku z wojną na Ukrainie możliwości eksportu rosyjskiej broni zmniejszyły się, przez co Indie zaczęły szukać dostawców uzbrojenia na Zachodzie. W ostatnim czasie Rosja zaproponowała, że rozpocznie produkcję swoich myśliwców piątej generacji, Su-57, w Indiach, na potrzeby indyjskich sił powietrznych.



20 mld Tyle (w dolarach) wydały Indie na zakup amerykańskiej broni od 2008 roku

Donald Trump: Niesprawiedliwe cła nakładane przez Indie są dużym problemem

Prezydent USA po rozmowach z premierem Indii mówił też, że obie strony zawarły porozumienie zgodnie z którym Indie będą sprowadzać więcej amerykańskiej ropy i gazu, aby zmniejszyć deficyt handlowy, jaki w wymianie handlowej z tym krajem notują USA.



Indie i USA mają też współpracować w zwalczaniu „zagrożenia, jakie stanowi radykalny islamski terroryzm”.



Trump poinformował, że premier Modi zaproponował mu rozmowy o obniżeniu ceł obowiązujących przy wymianie handlowej między USA a Indiami. - Premier Modi ostatnio ogłosił obniżenie indyjskich, niesprawiedliwych, bardzo wysokich ceł, które ograniczają nasz dostęp do indyjskiego rynku, bardzo mocno. I muszę powiedzieć jest to duży problem – mówił prezydent USA. Porozumienie mające ułatwić wymianę handlową między USA a Indiami ma zostać zawarte w ciągu siedmiu miesięcy – twierdzi strona indyjska. Delhi chce podwoić wymianę handlową z USA do 2030 roku – zapowiedział Modi.



Trump ostrzegł, że USA będą stosować cła wyrównawcze w stosunku do ceł nakładanych przez Indie. - Tyle, ile Indie sobie liczą, my będziemy sobie liczyć od Indii – zapewnił.