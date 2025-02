Netanjahu dodał, w rozmowie z kanałem 14, że Arabia Saudyjska ma wystarczająco duże terytorium, by zapewnić Palestyńczykom państwo. – Saudyjczycy mogą stworzyć państwo palestyńskie w Arabii Saudyjskiej, mają tam mnóstwo ziemi – stwierdził.

Beniamin Netanjahu o państwie palestyńskim: Już było. Gaza rządzona przez Hamas. Spójrzcie, co teraz mamy

- Arabia Saudyjska dysponuje terytorium o powierzchni 2,15 mln km2, ale w większości są to obszary pustynne. Przy terytorium niemal 7-krotnie większym od terytorium Polski, Arabia Saudyjska ma podobną do naszego kraju liczbę mieszkańców - powiedział.



Na pytanie o jego stosunek do warunku normalizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie, jakim byłoby powstanie niepodległej Palestyny, premier Izraela stwierdził, że „nie zgodzi się na nic, co zagrozi Państwu Izrael”.



- Szczególnie nie na państwo palestyńskie. Po 7 października (2023 roku, dzień ataku Hamasu na Izrael – red.)? Wiecie co to znaczy? Było państwo palestyńskie, nazywało się Gaza. Gaza, rządzona przez Hamas, była państwem palestyńskim i spójrzcie co teraz mamy – największą masakrę od czasu Holokaustu (w czasie ataku Hamasu na Izrael zginęło ok. 1 200 mieszkańców Izraela, w izraelskiej operacji odwetowej zginęło ok. 50 tys. mieszkańców Strefy Gazy).