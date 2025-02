Ukraińskie MSZ reaguje na wypowiedź prezydenta Dudy. "Nie możemy się zgodzić"

Ukraińscy żołnierze, weterani nie są zagrożeniem, ale gwarantem bezpieczeństwa dla Ukrainy, Polski, całej Europy - powiedział rzecznik MSZ Ukrainy Heorhij Tychyj. To komentarz do wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy dla "Financial Times".